El príncipe Harry critica el término "Megxit" como misógino: "Comenzó con un troll" "Perdí a mi madre por esta furia de autofabricación [mediática] y, obviamente, estoy decidido a no perder a la madre con mis hijos por lo mismo", dijo el príncipe Harry sobre los peligros de los medios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El príncipe Harry se ha pronunciado en contra de la desinformación en los medios, el mismo día que su esposa, Meghan Markle, dijo que los tabloides deberían incluir una "etiqueta de advertencia como la de los cigarrillos". El martes, Harry participó en la cumbre virtual RE: WIRED, de la revista Wired, en Nueva York, uniéndose al panel de discusión Internet Lie Machine junto a Renée DiResta, del Stanford Internet Observatory, y Rashad Robinson, de Color of Change. "La desinformación es una crisis humanitaria global", dijo Harry, quien también abordó el término "Megxit", que se volvió viral después de que Meghan y Harry anunciaran su decisión de retirarse como miembros de la realeza, en enero de 2020. "El término 'Megxit' fue o es un término misógino que fue creado por un troll, amplificado por corresponsales mundiales, y creció y creció y creció en los principales medios de comunicación. Pero comenzó con un troll", dijo. En sus comentarios, Harry habló brevemente sobre su historia con los medios y la desinformación. "Lo sentí personalmente a lo largo de los años, y ahora estoy viendo cómo sucede a nivel mundial que afecta a todos, no solo a Estados Unidos, literalmente a todos en todo el mundo", dijo. "Aprendí desde muy temprana edad que los incentivos de la publicación no están necesariamente alineados con los incentivos de la verdad". El padre de dos dijo: "Conozco la historia demasiado bien. Perdí a mi madre por esta furia de auto-fabricación [mediática], y obviamente estoy decidido a no perder a la madre con mis hijos por lo mismo". Aludió a su serie The Me You Can't See, que abordó la salud mental, así como a declaraciones anteriores que ha hecho criticando a los medios por el trato que le dieron a Meghan. El martes, le dijo al panel de WIRED: "La escala de la desinformación ahora es aterradora. Nadie está a salvo de ella, nadie está protegido de ella. No puedes esconderte de ella y seguimos viendo vidas arruinadas, familias destruidas". Prince Harry and Meghan Markle Prince Harry and Meghan Markle | Credit: (Photo by NDZ/Star Max/GC Images) Recientemente, Harry y su esposa Meghan Markle han estado apareciendo en eventos y denunciando información errónea sobre la vacuna contra la COVID-19 en su lucha por el acceso global a las dosis de inmunización. En marzo, se anunció que Harry se asoció con la organización sin fines de lucro Aspen Institute para un estudio de seis meses que exploraba la desinformación en Estados Unidos. Y para alcanzar su objetivo de "trabajar en un enfoque orientado a soluciones para la crisis del trastorno de la información". (Robinson fue nombrado uno de los copresidentes del estudio). Más adelante en el panel de discusión, Harry citó un informe independiente que encontró que "más del 70 por ciento del discurso de odio contra mi esposa en Twitter se puede rastrear a menos de 50 cuentas". Implicó a los periodistas sensacionalistas en "amplificar el odio y las mentiras", diciendo que "regurgitan estas mentiras como verdad". Y subrayó la sinergia entre los medios heredados y las redes sociales en la mercantilización del contenido viral con fines tóxicos: el magnate de los medios ficticios de Succession, Logan Roy, y el magnate de los medios de la vida real Rupert Murdoch. "Esto no es solo un problema de las redes sociales. Es un problema de los medios", dijo. "Crecí aprendiendo que las noticias deben ser terreno sagrado. No es necesario ser Logan Roy o Rupert Murdoch para comprender que el clickbait es el descendiente de la publicidad dirigida". Pero también dio una nota esperanzadora al afirmar: "Los verdaderos periodistas tienen el poder y la voluntad de abordar el racismo, la misoginia, la mentira, todo desde dentro de sus propios sistemas". Desde que se alejaron de sus roles en la familia real, Harry y Meghan cofundaron la Fundación Archewell y se pronunciaron en apoyo de la representación, la sensibilidad y la inclusión en los medios, además de expresar su condena a la prensa sensacionalista por el trato "despiadado" contra ellos. "La gente ahora más que nunca quiere y necesita la verdad", dijo Harry el martes. "Quieren y necesitan confianza, y quieren y necesitan transparencia. Estamos aquí para apoyarlos de cualquier forma posible". Harry, de 37 años, y Meghan, de 40, han estado en una batalla constante con la prensa sensacionalista sobre la naturaleza y el tono de su cobertura. Meghan, Duchess of Sussex, and Prince Harry, Duke of Sussex Meghan, Duchess of Sussex, and Prince Harry, Duke of Sussex | Credit: Photo by Taylor Hill/WireImage En marzo, durante su entrevista conjunta con Oprah Winfrey, la pareja habló sobre los ataques personales contra ellos por parte de los medios sensacionalistas. Meghan, que estaba embarazada de su hija Lilibet Diana durante la grabación de la entrevista, dijo que no se le permitió negar o disputar las historias. "A todos en mi mundo se les dio una directiva muy clara, desde el momento en que el mundo supo que Harry y yo estábamos saliendo, para decir siempre, 'Sin comentarios'", dijo en ese momento. "Son mis amigos, mi mamá y mi papá". Y Harry describió a los tabloides del Reino Unido como "intolerantes", alegando que habían sido responsables de "incitar tanto racismo" contra Meghan durante su estadía en su país de origen. Antes de la entrevista de Oprah, Harry emitió una declaración sin precedentes en octubre de 2019, acusando a los tabloides del Reino Unido de producir "mentira tras mentira" sobre Meghan en un intento "despiadado" de vilipendiarla, lo que luego implica que esto lo había llevado a comparar la situación de Meghan con el de su difunta madre, la princesa Diana. "Mi miedo más profundo es que la historia se repita", declaró Harry en ese momento. "He visto lo que sucede cuando alguien a quien amo es mercantilizado hasta el punto de que ya no es tratado ni visto como una persona real. Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa caer víctima de las mismas fuerzas poderosas". Después de la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos, Harry habló sobre el papel de las redes sociales en los disturbios. El martes, recordó haber hablado con el director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, el día antes de los ataques. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Jack y yo nos enviábamos correos electrónicos antes del 6 de enero. Le advertí que su plataforma estaba permitiendo que se organizara un golpe. Ese correo electrónico fue enviado el día anterior y luego sucedió y no he sabido nada de él desde entonces". Dijo Harry.

