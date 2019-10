Príncipe Harry confirma problemas con su hermano William “Es cierto que ahora nuestras vidas van por diferentes caminos”, confirmó el pelirrojo príncipe al referirse a su hermano y los rumores acerca de los problemas en su relación. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No pasa un día sin que el Príncipe Harry acapare los titulares de las noticias de la realeza. Ayer mismo realizó una declaración que desencadenó la alerta alrededor del mundo en la que se refería a la mala relación que podría haber entre él y su hermano, el príncipe William. “Es cierto que ahora nuestras vidas van por diferentes caminos”. Image zoom Getty Images Nos preguntamos cómo se sentirá Harry al despertar y ver esa frase en todos los titulares, después de una larga entrevista en la que la frase por sí sola queda fuera de contexto, cuando vea de nuevo que, después de abrir su corazón ante una cámara, eso es únicamente todo lo que trasciende.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A continuación encontrarás la respuesta completa del Duque de Sussex a la entrevista en la que el periodista Tom Bradby le pregunta qué hay de cierto de los rumores de las desavenencias con su hermano. Image zoom Getty Images “Vivimos con tanta presión a causa del trabajo, nuestro rol y la familia a la que pertenecemos que es inevitable que pasen cosas, pero somos hermanos y siempre lo seremos. Es cierto que ahora nuestras vidas van por diferentes caminos, pero siempre estaré ahí para él y sé que él siempre estará ahí por mí”. Image zoom La conmovedora imagen de los hermanos ante el ferétro de su mamá, la entrañable Lady Di, dio la vuelta al mundo. Getty Images Y añade: “Estamos los dos tan ocupados que no nos vemos tanto como antes pero le quiero mucho. La mayoría de estos rumores que se dicen nacen de la nada, ya sabes. Obviamente tienes días malos y buenos como tienen todos los hermanos”, dice Harry dejando caer alguna sonrisa mientras habla. Image zoom Getty Images Es una respuesta que prácticamente se escucharía igual en boca de cualquier adulto al realizarle esa misma pregunta. Se llevan, dice bien, como todos los hermanos. El único problema es que no son unos hermanos cualquiera. Son nada menos que los hijos del Príncipe Carlos y Lady Di y los nietos de la Reina Isabel de Inglaterra. Image zoom Getty Images Por ello, todo lo que hacen o dejan de hacer, dicen o dejan de decir, tiene inmediatamente una repercusión mundial. Y seguramente sea inevitable que la presión mediática bajo la que viven desde que nacieron les afecte a todos los niveles. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Príncipe Harry confirma problemas con su hermano William

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.