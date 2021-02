Close

Pillan al príncipe Harry grabando Carpool Karaoke con James Corden ¡Míralos! Por Nohelia Castro Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group El príncipe Harry en Hollywood grabando un episodio del programa del conductor James Corden, Carpool Karaoke, Alicia Machado regresa a la televisión, el diminuto bikini de Kim Kardashian paraliza las redes y más fotos imperdibles de las celebridades. Empezar galería Luces, cámara, acción Image zoom Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group El lente del paparazzi captó al príncipe Harry en Hollywood grabando un episodio del programa del conductor James Corden, Carpool Karaoke, a bordo de un autobús de dos pisos. 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Grabando responsablemente Image zoom Credit: Photo © 2021 Mega/The Grosby Group Una fuente reveló a People que el príncipe Harry y James Corden "se la pasaron genial filmando”. El segmento se grabó respetando la distancia y al aire libre. “Han sido amigos durante años y se divirtieron mucho. Hubo mucha diversión y risas”. 2 de 9 Applications Ver Todo Alicia está de regreso Image zoom Credit: alicia machado instagram Alicia Machado oficialmente está de regreso a la televisión con su participación en la nueva temporada de la competencia Master Chef Celebrity Colombia. "Mi gente bella, aquí les comparto mi foto oficial como una de las celebrity de esta nueva edición de Masterchef. Definitivamente el reto más difícil que me ha tocado enfrentar en el mundo del entretenimiento. Gracias nuevamente por esta oportunidad de aprender y regresar a sus pantallas con toda mi entrega y compromiso". 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Mamá orgullosa Image zoom Credit: ximena duque instagram Tras casi un día completo y lleno de esfuerzo, Ximena Duque tuvo que ser inducida al parto a través de una cesárea tal y como ella misma contó en la foto de presentación de su pequeña. "Después de 20 horas llegó nuestra princesa. El parto terminó en cesárea, aún no puedo creer todo lo que se complicó, pero de una cosa sí estoy segura y es que todo valió la pena. Te amo mi princesa". 4 de 9 Applications Ver Todo Pura diversión Image zoom Credit: geraldine bazan instagram Geraldine Bazán publicó esta imagen disfrutando a lo grande con sus amigas. Los fans de la actriz no dudaron en resaltar la belleza y gran figura de la artista mexicana. 5 de 9 Applications Ver Todo Cuando calienta el sol Image zoom Credit: marlene favela instagram ¡Guapísima! La actriz Marlene Favela arrasó en las redes sociales tras publicar este sexy imagen en traje de baño. "Si crees en la magia, estás destinado a entornarla". 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Curvas de infarto Image zoom Credit: kim kardashian instagram Marlene Favela no fue la única en presumir sus encantos. La estrella de telerrealidad, Kim Kardashian, también se dejó ver tomando algo de sol ataviada con un diminuto bikini de color verde que dejó mucho a la imaginación. 7 de 9 Applications Ver Todo Carrera en ascenso Image zoom Credit: kerly ruiz instagram Kerly Ruiz continúa su carrera en ascenso en los Estados Unidos. La influencer venezolana nominada al Emmy se integró al equipo de presentadores del programa Primera edición por Telemundo 51 junto a destacados profesionales del ramo periodístico y un multipremiado equipo de producción. ¡Felicidades!. 8 de 9 Applications Ver Todo ¡Salud! Image zoom Credit: Getty Images Drew Taggart, Michael Rubin y Alex Pall (de izq. a der.) disfrutaron a lo grande en una fiesta del Super Bowl donde además de beber cocteles de tequila JAJA, disfrutaron de un concierto íntimo con la banda The Chainsmokers. 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

