El príncipe Harry cae redondito en broma telefónica y despotrica en contra de su familia Vladimir Kuznetsov y Alexey Stolyarov, un par de hackers rusos consiguieron engañar al príncipe en DOS ocasiones haciéndose pasar por la activista Greta Thunberg y su padre. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las bromas telefónicas y los ataques de los hackers son algo que ni el más avispado puede evitar. Hace meses Jeff Bezos, fundador y dueño de Amazon denunció ante la ley que había sido víctima de hackers que se infiltraron en su teléfono. Y ahora le ha tocado el turno al príncipe Harry quien cayó redondito en no una, sino DOS llamadas telefónicas donde a la postre habló de más sobre su familia. Creyendo que estaba hablando con la activista sueca Greta Thunberg, de 17 años, y con el padre de ésta (Svante Thunberg), Harry habló largo y tendido asegurando que está "completamente separado del resto de la familia real". Según la prensa británica -que obtuvo copias de la llamada completa- la bromita ocurrió el 22 de enero pasado y fue perpetrada por Vladimir Kuznetsov y Alexey Stolyarov, conocidos como Vovan y Lexus., quienes consiguieron conectarse al teléfono de Harry mientras él y su familia se alojaban en una mansión de Vancouver, en Canadá. Cuando los hackers se interesaron por su decisión de abandonar la vida en palacio y mudarse fuera del Reino Unido, el marido de Meghan Markle dijo: "A veces la decisión correcta no es la más sencilla. Pero fue lo correcto para nuestra familia y para proteger a nuestro hijo. Es complicado, pero comenzaremos una nueva vida”. Image zoom HEATHCLIFF O'MALLEY/AFP via Getty Images Pero la cosa no paró ahí, Harry también abordó el polémico tema de su tío, el príncipe Andrew, quien quedó salpicado por el escándalo sexual del fallecido Jeffrey Epstein. "Tengo muy poco qué decir al respecto", dijo cautelosamente el nieto de la reina Isabel II. "Pero lo que sea que él haya hecho o dejado de hacer es algo completamente separado de mí y de mi familia. Nosotros operamos en un modo de inclusividad y nos enfocamos en la comunidad". Por cierto que Harry también soltó la sopa sobre el presidente Donald Trump de quien opinó que "tiene las manos manchadas de sangre". De Boris Johnson, Primer Ministro del Reino Unido, aseguró que es "un buen hombre". Como se suponía que los bromistas eran "activistas" abordaron el tema del medio ambiente sobre el que Harry opinó: "Desafortunadamente hay gente enferma que está liderando al mundo así que gente como ustedes y (tu) generación más joven son quienes van hacer toda la diferencia [en ese campo]". El hecho de que los hackers hayan conseguido acceso al teléfono privado del aún royal ha sonado las alarmas. Meghan y Harry, duques de Sussex, saldrán de la vida real este 31 de marzo y han despedido a la mayor parte de su equipo en el Palacio de Buckingham. Los autores de la broma confirmaron al diario británico The Guardian la veracidad de las llamadas, pero portavoces de los duques han declinado opinar hasta el momento. Advertisement

Close Share options

Close View image El príncipe Harry cae redondito en broma telefónica y despotrica en contra de su familia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.