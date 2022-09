¿Cómo ha afectado la muerte de su bisabuela, la reina Isabel II, a los niños de la familia real? El príncipe George, de 9 años, y la princesa Charlotte, de 7, asistieron al funeral de la reina Isabel II. Kate Middleton dice que su hijo menor, el príncipe Louis, de 4 años, no sabe cómo procesar la muerte de su bisabuela. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los bisnietos de la reina Isabel II, el príncipe George, de 9 años, y la princesa Charlotte, de 7, asistieron a su funeral. Acompañados de su madre, Kate Middleton, quien estuvo pendiente de ellos a todo momento, los niños fueron parte de este emotivo último adiós a su bisabuela. ¿Cómo los ha afectado su muerte? Los pequeños ya asistieron el año pasado a un funeral, el de su bisabuelo, el príncipe Felipe de Edimburgo, quien falleció a sus 99 años. Esta vez acompañaron a la familia en la despedida de su bisabuela, con quien los niños tenían una cercana relación. Vestidos de negro y azul marino, los niños acompañaron a Kate y a Camilla en el auto camino a Westminster Abbey, donde se realizó el funeral. Allí fue donde sus padres, el príncipe William y Kate, se casaron años atrás. Los ojos del mundo estaban sobre los pequeños a su llegada al funeral. George y Charlotte son más pequeños ahora que su padre William, que tenía 15 años cuando murió su madre, la princesa Diana, y también tuvo que llorarla frente al mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN reina Isabel II Credit: (Anthony Devlin/Getty Images) El príncipe Louis, de 4 años, su hermano menor, no asistió al funeral de la reina Isabel II por su corta edad. Reina Isabel II Credit: (Karwai Tang/WireImage) Kate Middleton dijo que su hijo menor no sabe cómo procesar la muerte de su bisabuela. La nueva princesa de Gales habló con el gobernador australiano David Hurley durante una recepción en el palacio de Buckingham en Londres el sábado. Allí, Hurley dice que Kate le reveló que su hijo menor está "haciendo preguntas" sobre la muerte de su icónica bisabuela. Kate Middleton Credit: (PHIL NOBLE/POOL/AFP via Getty Images) El niño le preguntó si podrá jugar juegos con su abuela en el palacio de Balmoral, al darse cuenta que ella ya no estará, reporta Daily Mail. Hurley añadió que el príncipe George, el hijo mayor de Kate, ahora se está dando cuenta del gran significado que tiene su bisabuela como figura histórica y cómo era querida a nivel mundial. Principe George Credit: (BEN STANSALL/POOL/AFP via Getty Images) Tanto el príncipe George como la princesa Charlotte se mostraron serios y cabizbajos durante el funeral de su bisabuela, junto a sus padres.

