El pasado nueve de abril, el marido de la reina Isabel de Inglaterra dejó viuda a su ilustre esposa después de 73 años de casados: el duque de Edimburgo había fallecido en paz en el Castillo de Windsor. El Daily Mail reveló hace unas horas detalles del certificado de muerte del príncipe Felipe. Por ejemplo, el nombre completo en el que queda claro su noble ascendencia griega: "Su Alteza real el príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, conocido como Príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, conocido como Philip Mountbatten". En cuanto a su profesión, queda detallada como Oficial de Marina, y una ocupación secundaria como "esposo de Su Majestad la reina Isabel II". Principe Felipe con sus bisnietos Credit: IG/Kensington Royal SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin ser muy específica, la causa de su muerte queda registrada como "old age": murió por su avanzada edad. Es algo común y aceptado en Inglaterra, donde si el fallecido supera los ochenta años y ha estado bajo cuidado médico con una salud claramente en declive, es una causa válida para el certificado. El príncipe Felipe pasó sus últimos días en el mismo lugar donde falleció, el castillo de Windsor, junto a su esposa, a quien de cariño llamaba Lilibet, después haber estado casi un mes ingresado en el hospital por culpa de una infección y cerca de cumplir los cien años. Su funeral fue retransmitido en vivo y millones de personas fueron testigos de él alrededor del mundo, con la expectación añadida de saber que era la primera vez que el príncipe Harry volvía junto a los suyos después de su sonado Megxit.

