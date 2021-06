El príncipe Edward rompe el silencio sobre pleito con Harry y Meghan: "Es muy triste" El hijo menor de la reina Isabel II habló como nunca antes sobre la familia real y la brecha que se ha abierto entre ellos y la familia de su sobrino. Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mucha tinta ha corrido respecto a la enorme brecha que se abierto entre la familia real británica y el príncipe Harry y su familia desde que ellos decidieron abandonar la vida de la realeza. Y de alguna u otra forma hemos podido conocer la opinión de sus familiares, ya sea por fuentes oficiales o extraoficiales de palacio. El que siempre se había distinguido por su absoluta discreción era el príncipe Edward, conde de Wessex, el hijo menor de la reina Isabel II, quien en una reveladora entrevista ha dejado claro su sentir al respecto. Y sobre la situación que según opina que "es muy triste". Con francas palabras y al ser entrevistado por la cadena CNN en Londres, el marido de Sofía de Wessex, de 57, años, dijo que la situación que se vive, particularmente después de que el príncipe Harry y Meghan decidieran conceder una explosiva entrevista con Oprah Winfrey donde revelaron el supuesto infierno que vivieron tras los muros de palacio, incluyendo el racismo de la familia real, es "difícil para todos". "Pero así son las familias", dijo con sinceridad el conde quien no tiene mucho qué decirle a su sobrina y a su esposa Meghan Markle en su nueva vida más que desearles "buena suerte". Prince Harry and Meghan Markle Credit: Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage; Pool/Samir Hussein/WireImage Para el príncipe Edward lo más importante ahora mismo es la reciente pérdida de su padre, el Duque de Edimburgo, a principios de abril y quien cumpliría 100 años de nacido -de ahí la entrevista- y la situación de Su Majestad, la reina, quien al enviudar ha tomado las cosas "increíblemente bien", aseguró su hijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de sus preocupaciones es que debido a la pandemia de COVID-19 el pueblo de Inglaterra no pudo apoyar a la reina en persona y expresar sus respetos al patriarca británico. "Creo que habrá momentos en lo que se aproxima del año en que será más conmovedor y un poco más duro para ella", señaló, quizás hablando sobre la primera navidad sin el Duque y otras fechas significativas que se aproximan. "Pero por el momento, y muchas gracias por preguntar, todos estamos bien y trabajando demasiado [para salir adelante]".

