El príncipe Carlos de Inglaterra ha dado positivo por coronavirus El heredero al trono de Isabel II presenta síntomas leves y tras conocerse los resultados ha sido inmediatamente aislado en Escocia. By Teresa Aranguez El príncipe Carlos de Inglaterra ha dado positivo por coronavirus. Así lo ha informado en un comunicado Clarence House, institución que lleva los asuntos oficiales del heredero al trono, y que posteriormente ha hecho público el canal Sky News. "Ha manifestado síntomas suaves pero su salud es buena y sigue trabajando desde casa en los últimos días, como es habitual. La duquesa de Cornualles, Camila Parker-Bowles, también ha sido sometida a pruebas pero no tiene el virus. De acuerdo con las recomendaciones médicas y del Gobierno, el príncipe y la duquesa se mantienen aislados en su residencia de Escocia, el castillo de Balmoral", ha comenzado el escrito. Dicho comunicado también hace referencia al origen de la posible transmisión. "No se puede determinar dónde obtuvo el contagio el príncipe, dado el elevado número de eventos en los que ha participado en las últimas semanas", ha detallado. El pasado 10 de marzo coincidió con el príncipe Alberto de Mónaco, quien también ha dado positivo al virus. Se encontraron en un evento social en Londres. Un día antes Carlos de Inglaterra era visto con su madre, la reina Isabel II, quien por el momento no ha dado síntomas de ningún tipo. Tanto ella como su esposo Felipe de Edimburgo se encuentran recluidos en el castillo de Windsor en estos delicados momentos. La familia real británica al completo está tomando las medidas pertinentes para prevenir el contagio y mantener la cuarentena. Entre otros, el príncipe William quien ha cancelado sus actos públicos y se encuentra con su esposa Kate Middleton y sus hijos en su residencia Anmer Hall hasta nueva orden.

