El príncipe Harry felicita a su padre con una foto inédita de Archie By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Hoy el Príncipe Carlos está celebrando su cumpleaños y para celebrarlo estamos viendo algunas de sus mejores fotos. Empezar galería ¡Feliz cumpleaños! Image zoom IG/The Duke and Duchess of Sussex El príncipe Harry celebró el cumpleaños de su padre con un mensaje lindo y esta foto que reúne a tres generaciones. 1 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement El mayor Image zoom The Royal Family/Instagram Sus padres, la reina Isabel y el príncipe Phillip, lo recibieron el 14 de noviembre de 1948. 2 de 12 Applications Ver Todo El trono Image zoom Tolga Akmen - WPA Pool/Getty Images Carlos es el heredero al trono que ocupa su madre desde 1953. 3 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Su primera esposa Image zoom Press Association via AP Images A pesar de una diferencia de edad de 13 años y en medio de muchas especulaciones, el príncipe se comprometió con Diana Spencer. 4 de 12 Applications Ver Todo Su primera boda Image zoom Anwar Hussein/WireImage Su boda transmitida por televisión en julio de 1981 fue todo un espectáculo mediático. 5 de 12 Applications Ver Todo Su primer hijo Image zoom (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images) La pareja dio la bienvenida al príncipe William en 1982. 6 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Su segundo hijo Image zoom Anwar Hussein/Getty Images El príncipe Harry nació dos años después. 7 de 12 Applications Ver Todo Una tragedia Image zoom Un año después de que la pareja se divorciara, la princesa Diana murió en un accidente automovilístico el 31 de agosto de 1997. 8 de 12 Applications Ver Todo Su segunda esposa Image zoom Clarence House/Instagram El príncipe de Gales se casó en 2005 con Camilla, duquesa de Cornwall, a quien conocía desde antes de su matrimonio con Lady Di y a la que esta acusó de haberse entremetido en su matrimonio. 9 de 12 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Su familia Image zoom The Royal Family/Instagram Con el escandaloso fin de su matrimonio y la tragedia de la muerte de Diana en el pasado lejano, el príncipe pasa por una dulce etapa en la que disfruta de su familia. 10 de 12 Applications Ver Todo Abuelo devoto Image zoom Clarence House/Instagram El príncipe Carlos se ve muy feliz como abuelo de cuatro nietos. 11 de 12 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View image El príncipe Harry felicita a su padre con una foto inédita de Archie

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.