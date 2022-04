El feo gesto del príncipe Andrew: usa las redes de su ex para publicar mensajes usando título 'prohibido' por la reina El príncipe se apoderó de la cuenta de su exmujer, Sara Ferguson, para publicar un post usando el título de 'Su Alteza Real', mismo que la reina Isabel II le había quitado. El post desapareció posteriormente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sarah Ferguson Príncipe Andrew Celebrities Take Part In The Virgin London Marathon 2010 Credit: Getty Images El príncipe Andrew ha dejado sorprendidos a los seguidores de la realeza británica con el feo gesto que ha tenido al publicar una serie de mensajes apoderándose de la cuenta de Instagram de su exmujer y firmándolos con el título 'prohibido' que le quitó la reina Isabel II en enero. Los misteriosos posts aparecieron durante este fin de semana en la cuenta de Sarah Ferguson —madre de las dos hijas del príncipe, las princesas Beatriz y Eugenie— con la firma: "Escrito por Su Alteza Real El Duque de York". Los posts celebraban el cuarenta aniversario de la partida del hijo de la reina Isabel II y el fallecido príncipe Felipe de Edimburgo hacia el frente de guerra para servir a su país en la guerra de las Islas Malvinas, donde él se desempeñó como piloto de los helicópteros tipo Sea King. En sus recuerdos el príncipe aseguró sentirse lleno de "bravura" y asegura que a su regreso al Reino Unido era un "hombre cambiado". Posteriormente el "HRH" desapareció de sus mensajes. Finalmente los mensajes desaparecieron por completo. En enero pasado la reina Isabel II le quitó a su hijo el título de "Su Alteza Real" luego de que estallara el escándalo por la amistad de años que el príncipe Andrew sostuviera con el fallecido multimillonario y convicto por crímenes sexuales Jeffrey Epstein. reina Isabel II Royal Ascot 2017 - Day 3 - Ladies Day Credit: Getty Images La reina también le retiró sus títulos militares a su hijo. El 15 de febrero pasado Andrew llegó a un acuerdo con Virginia Giuffre quien entabló una demanda civil en su contra acusándolo de agresión sexual. Andrew aún conserva su importante título como Duque de York, según confirma PEOPLE, además de que aún sostiene su lugar en la línea de sucesores al trono que ocupa la reina. Sin embargo los nuevos lineamientos establecidos por la monarca británica prohíben que su hijo utilice el título de Su Alteza Real bajo capacidad alguna. Princesa Eugenia Sarah Ferguson Príncipe Andrew Royal Ascot - Day 4 Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe notar que luego de dicha serie de misteriosos mensajes aparecieran en la cuenta de IG de Sarah Ferguson, la plataforma hizo cambios y ahora tanto la cuenta de la ex del príncipe Andrew, como la de su hija, la princesa Eugenie aparecen con una marca azul al costado, confirmando que ambas cuentas han sido verificadas como auténticas y oficiales en ambos casos. Por si las dudas.

