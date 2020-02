El príncipe Andrew cumple 60 años sin ninguno de sus hermanos, ¿le hicieron el feo? El príncipe Andrew de Inglaterra celebró su cumpleaños número 60 con una lujosa cena, pero sus hermanos brillaron por su ausencia ¿le hicieron un desaire? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tal parece que el príncipe Harry y su esposa Meghan no son los únicos que están sintiendo el rigor del palacio real. Al príncipe Andrew también le están aplicando presión luego del escándalo que lo salpicó por su relación con el pedófilo Jeffrey Epstein. La prueba sería que ahora que el tercer hijo de la reina Isabel II ha cumplido sus 60 años se llevó a cabo una elegante cena para agasajarlo, y aunque hubo rimbombantes nombres entre su lista de invitados, sus tres hermanos brillaron por su ausencia. Así lo destaca este martes el Daily Mail indicando que la fiesta se llevó a cabo en el Royal Lodge, la mansión que le obsequió en 2003 la monarca británica a su hijo consentido y que se ubica en los terrenos del Castillo de Windsor. Ahí se dieron cita el multimillonario Bernie Ecclestone, el actor Sir John Standing, el embajador de China en el Reino Unido, Liu Xiaoming y otras distinguidas personalidades que en total sumaban 50 invitados. Del príncipe Carlos, su hermana, la princesa Anne y el príncipe Andrew -el Benjamín de la familia- no hubo ni luces. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Ninguno de los hermanos de Andrew estuvieron ahí, ni [tampoco la princesa] Anne”, acotó el escritor Sebastian Shakespeare a dicha publicación asegurando que Jane Clarke, asistente de la duquesa Sarah Ferguson, exmujer del príncipe Andrew, fue la encargada de enviar las invitaciones para el festejo. Pero los hijos de la reina no habrían sido los únicos que le habrían sacado el cuerpo a Andrew. Según Shakespeare, Clarke tuvo que mandar segundas invitaciones para hacer seguimiento ante las múltiples negativas de quienes se declararon “indispuestos” para acudir a la celebración Las noticias surgen luego de que el Duque de York renunciara a sus funciones públicas luego de conceder una desastrosa entrevista a la cadena BBC que tenía como fin limpiar su imagen luego de que saliera a la luz su larga amistad con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. ¡Ups! Advertisement

