Príncipe Andrew: juez decide que la demanda por abuso sexual en su contra puede seguir adelante Un juez dio luz verde el miércoles a una demanda contra el príncipe Andrew por parte de una mujer estadounidense que dice que abusó sexualmente de ella cuando tenía 17 años. Virginia Roberts Giuffre and Prince Andrew Credit: Ben Gabbe/Getty Images for Women's Media Award; Ian Forsyth/Getty Images Un juez federal dictaminó el miércoles que la demanda por abuso sexual contra el príncipe Andrew —presentada por una mujer estadounidense que dice que él abusó de ella cuando tenía 17 años— podría seguir adelante. El miércoles por la mañana el juez Lewis Kaplan negó la moción del royal para desestimar la demanda de Virginia Giuffre en su contra. Los abogados de Andrew argumentaron en su moción para desestimar la demanda, que a Giuffre se le prohibió demandarlo debido a un acuerdo de conciliación de 2009 que firmó con Jeffrey Epstein para desestimar una demanda de Florida que presentó contra el pedófilo. El acuerdo libera a "otros posibles acusados" de ser demandados por Giuffre, pero Kaplan escribió en su decisión el miércoles que el lenguaje del acuerdo es demasiado ambiguo para desestimar la demanda contra Andrew. "Las partes han articulado al menos dos interpretaciones razonables del lenguaje crítico. Por lo tanto, el acuerdo es ambiguo. En consecuencia, la determinación del significado del lenguaje de liberación en el Acuerdo de 2009 debe esperar más procedimientos", escribió Kaplan en la opinión. Kaplan agregó que "el lenguaje de liberación" en el acuerdo es en sí mismo ambiguo. "No se puede decir que el Acuerdo de 2009 demuestre, de manera clara e inequívoca, que las partes tenían la intención de instrumentar 'directamente', 'principalmente' o 'sustancialmente' para beneficiar al Príncipe Andrew", escribió el juez. "La existencia de la intención requerida de beneficiarlo a él, o a otros comparables a él, es una cuestión de hecho que no podría decidirse adecuadamente en esta moción, incluso si el acusado se encontrara dentro del lenguaje de liberación, que en sí mismo es ambiguo", agregó. Prince Andrew and Virginia Roberts Giuffre Credit: Eliot Press/The Grosby Group Giuffre demandó a Andrew en la corte federal de Manhattan en agosto, alegando que fue obligada a tener relaciones sexuales con el príncipe en conflicto tres veces cuando era adolescente. Giuffre, ahora de 38 años, afirma que fue dirigida por el financiero pedófilo Jeffrey Epstein y su compañera Ghislaine Maxwell cada vez que tuvo relaciones sexuales con Andrew. El abuso ocurrió en Nueva York, Londres y en la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes norteamericanas, según la demanda. En la demanda, los abogados de Giuffre la describen como una "niña" que fue obligada a tener relaciones sexuales con Andrew y temía por su vida si no hacía lo que le indicaban. Escribieron sobre el presunto abuso sexual en Londres: "Durante este encuentro, Epstein, Maxwell y el príncipe Andrew obligaron a la demandante, una niña, a tener relaciones sexuales con el príncipe Andrew en contra de su voluntad". El abogado de Giuffre, David Boies, ha dicho que tiene la intención de declarar hasta una docena de personas antes del juicio, incluido el propio príncipe. También pueden solicitar deponer a Meghan Markle debido a su posición como residente de Estados Unidos con vínculos con la familia real, dijo Boies a Fox News en diciembre. "Queremos tener al menos un par de declaraciones de personas que conocieron al príncipe Andrew y fueron miembros de su círculo íntimo en varios momentos, y que podrían tener información ellos mismos o tener conocimiento sobre personas que tendrían información", dijo Boies el canal de noticias "Meghan Markle, por su posición en la familia, es una de esas personas", dijo. "Y debido a que ella está en Estados Unidos, es más fácil tomar su declaración que las personas en el Reino Unido. Ella es alguien a quien estamos considerando", agregó Boies. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los abogados de Andrew no respondieron de inmediato a los mensajes en busca de comentarios por parte de la prensa. El Palacio de Buckingham no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Associated Press, pero le dijo a la agencia de noticias PA Media del Reino Unido que "no comentaría sobre lo que es un asunto legal en curso".

