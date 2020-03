El príncipe Alberto de Mónaco da positivo al coronavirus El hijo de la desaparecida Grace Kelly se convierte así en el primer jefe de estado en confirmar su contagio de COVID-19. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El príncipe Alberto de Mónaco ha dado positivo al coronavirus COVID-19. Así se confirmó esta mañana con fuentes en el principado europeo indicando que "Su estado de salud no supone una preocupación". Con esto, el hijo de la desaparecida actriz de Hollywood Grace Kelly y el príncipe Rainiero de Mónaco, de 62 años, se convierte en el primer jefe de estado del mundo en confirmar el contagio. De acuerdo al EuroweeklyNews el príncipe se habría realizado las pruebas a principios de semana y a pesar del diagnóstico positivo seguirá “trabajando desde el despacho”, según indica un noticia oficial del palacio donde se anuncia que se informará “regularmente” de su evolución. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El diagnóstico ha servido para que el príncipe reiterara a sus súbditos la necesidad de "respetar las medidas de confinamiento y limitar al mínimo los contactos con los demás”. El royal se convierte así en el segundo integrante de una casa real europea en contraer el temible virus, pues este miércoles se informó que Karl von Habsburg, Archiduque de Austria también ha dado positivo a COVID-19. Advertisement

Close Share options

Close View image El príncipe Alberto de Mónaco da positivo al coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.