¡Nuevo escándalo en la familia real! Las princesas Eugenia y Beatriz involucradas en un caso de su padre Las princesas Eugenia y Beatriz se encuentran en el ojo del huracán luego de que se supiera de un nuevo escándalo de fraude que salpica a su padre, el príncipe Andrés. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las princesas Eugenia y Beatriz, hijas del príncipe Andrés, se encuentran en el ojo del huracán luego de que se supiera de un nuevo escándalo de fraude judicial en el que las ha metido nada más y nada menos que su padre. Según el diario británico The Telegraph, la millonaria turca Nebahat Evyap Isbilen afirma que le confió a su asesor financiero Selman Turk un pago al príncipe Andrés por un total de más de 1 millón de libras esterlinas ($1,307,460), a su exesposa Sarah Ferguson por 225,000 libras esterlinas ($294,178.50) y a su hija, la princesa Eugenia, por 25,000 libras ($32,686.50). De acuerdo con el rotativo, el dinero recibido por el príncipe Andrés incluía un pago de 750.000 libras esterlinas ($980,595.00) realizado en noviembre de 2019, que ella entendía que era por ayudarla a obtener un nuevo pasaporte tras huir de Reino Unido. Reina Isabel Principe Andrés Credit: (Chris Jackson/Getty Images) No obstante, la oficina de Turk aseguró que esa cantidad correspondía a un "regalo de bodas" para la princesa Beatriz. Los documentos judiciales indican que cuando los abogados de Isbilen se comunicaron con Andrés sobre el pago en marzo de 2021, este devolvió las 750,000 libras esterlinas. The Telegraph indicó que se cree que la princesa Beatriz y la princesa Eugenia no tuvieron conocimiento de los tratos de sus padres con Turk. princesa-eugenia.jpeg En una declaración oficial citada por People, la princesa Eugenia dijo: "El 31 de marzo de 2022 recibí una carta de los abogados Peters & Peters que representan a su cliente Nebahat Evyap Isbilen en su demanda contra el Sr. Selman Turk y varias empresas. No conozco ni a la Sra. Isbilen ni a Turk (ni ningún otro detalle de la reclamación) y me sorprendió recibir esta carta, que me pedía que explicara dos pagos realizados en mi cuenta bancaria en octubre de 2019, que entendí que eran regalos de un viejo amigo de la familia que ayudó con el costo de una fiesta sorpresa para mi madre, Sarah, el sexagésimo cumpleaños de la duquesa de York". "A principios de octubre de 2019, recibí una llamada de un amigo de la familia que decía que quería hacer una contribución financiera para la fiesta de cumpleaños de mi madre para ayudar con los costos de catering. Sugerí que cualquier contribución podría hacerse directamente a los proveedores, pero en el evento proporcionó los detalles de mi cuenta en la que se realizaron dos pagos por un total de £25,000, que luego transferí a la empresa que organizaba la fiesta de mi madre", añadió la princesa. Eugenia dejó saber que en estos momentos está consultando con sus abogados, a "quienes les he pedido que respondan a Peters & Peters en mi nombre para ayudar en sus consultas". Principe Andres Reina Isabel II Credit: (Max Mumby/Indigo/Getty Images) Por el momento el palacio de Buckingham no se ha expresado sobre el nuevo escándalo en el que está involucrado en hijo de la reina Isabel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este escándalo en la familia real llega luego de que el pasado año el príncipe Andrés fuera demandado en la corte federal de Manhattan, Nueva York, por agresión sexual. Tras esta demanda, el palacio de Buckingham comunicó que despojaban a Andrés de sus títulos. "Con la aprobación y el acuerdo de la Reina, las afiliaciones militares y los patrocinios reales del Duque de York han sido devueltos a la Reina. El duque de York seguirá sin asumir ningún cargo público y defenderá su caso como un ciudadano privado".

