Princesa Marta Luisa de Noruega: la polémica de su novio chamán

La relación de la simpática y excéntrica princesa Marta Luisa de Noruega con el chamán Durek Verret nunca ha estado exenta de polémica. Una vez más, la pareja vuelve a causar revuelo a causa de unas declaraciones que hizo el californiano acerca del cáncer. El chamán, quien cuenta entre su clientela a personas de la talla de Gwyneth Paltrow de quien es guía espiritual, sacó recientemente su libro Spiritual Hacking en el que afirma que el cáncer se produce "como consecuencia de que una persona ya no quiere vivir". Hablando de consecuencias, lo que ocurrió a causa de esos comentarios es que algunas de las editoriales comprometidas con publicar el libro en Europa se están echando atrás. De momento, Noruega y Suecia han cancelado su publicación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El marco de la libertad de expresión debe ser amplio, pero el libro presenta problemas éticos importantes. Los párrafos sobre el cáncer son controvertidos" incluso dañinos, asegura la editorial noruega. Mientras que Hacking Espiritual contó en Estados Unidos con el apoyo de otras celebridades como Gerard Butler, de momento otras aseveraciones en el texto del novio de la princesa como que la ausencia de felicidad en los niños propicia el cáncer logró que otras figuras importantes tomen el rumbo contrario. El mismísimo Haakon de Noruega ha realizado declaraciones en torno a la polémica que ha despertado el novio de su hermana para decir que en Noruega la lucha contra el cáncer se basa en la investigación y el sistema de salud noruegos.

