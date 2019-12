Princesa Marie advierte a Meghan Markle: "No sirve quejarse" Hay ciertas similitudes entre las vidas de la princesa Marie de Dinamarca y de la duquesa de Sussex que parecen increíbles. ¿Sabes cuáles son? Sin embargo, su actitud frente a la presión mediática es prácticamente opuesta. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hay ciertas similitudes entre Marie de Dinamarca y Meghan Markle. Por ejemplo, ambas se casaron con un príncipe que no es el heredero a la corona. Marie se casó con Joaquín, hermano del príncipe Federico, mientras que Meghan se casó con Harry, hermano del príncipe William. Al parecer, tampoco hay buena relación entre los hermanos y esto sí es seguro: ambas parejas dan quebraderos de cabeza a sus respectivas familias de royals. Image zoom Mientras que se estudia la posibilidad de que la actriz y el príncipe Harry, quienes pasan estos días en la Isla de Vancouver, cambien su domicilio a un lugar lejos del Reino Unido, la economista francesa Marie Cavallier y su esposo, el príncipe Joaquín, abandonaron Dinamarca para mudarse a Francia, cosa que generó un gran revuelo en el país de su real esposo, hijo de la reina Margarita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom ¿Por qué tendrían que molestarse los daneses de que Joaquín y Marie dejaran Dinamarca? Porque se marcharon sin renunciar a la asignación económica que reciben como miembros de la familia real danesa. Fue tal el revuelo, que el asunto llegó incluso a discutirse en el parlamento. Image zoom Ambas parejas son muy sensibles a las críticas, como es normal. Así que en una reciente entrevista al medio francés Paris Match, no pudieron evitar el preguntar a la princesa Marie como soporta que los medios le observen y critiquen constantemente, “Algo de lo que Meghan se estaba quejando”. “Quejarse es inútil”, aseguró Marie. “Yo sigo siendo la misma. Simplemente disimulo ciertos aspectos de mi personalidad según la ocasión”, además de contar que trataba de exponerse lo menos posible y sólo cuando era estrictamente necesario. Image zoom Y otra curiosa similitud que se da en la vida de Marie, el gran parecido con su cuñada Mary de Dinamarca. Image zoom Si las comparaciones entre Meghan Markle y Kate Middleton son dolorosas para ellas, las comparaciones entre Mary y Marie, que encima lucen parecidísimas, no dejan de sucederse. Se parecen tanto a veces que incluso las confunden en muchas ocasiones. Marie afirmó que “mientras su respectivo trabajo sea diferenciado y reconocido”, no le parece importante. Image zoom Una actitud diferente a la de Meghan Markle ante la presión mediática, quien declaró: “He intentado adoptar la flema británica. Realmente lo he intentado. Pero creo que esa impasibilidad hace mucho daño por dentro”. Advertisement

Close Share options

Close View image Princesa Marie advierte a Meghan Markle: "No sirve quejarse"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.