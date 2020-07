La princesa Leonor llama la atención a su padre el rey Felipe y le pide que se ponga la mascarilla En medio de un homenaje a las víctimas mortales por el coronavirus, la hija mayor de los reyes de España dio ejemplo a su progenitor. El video del momento se ha hecho viral en todo el mundo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los modales de la princesa Leonor de España han vuelto a ser noticia. La primogénita acudía con sus padre, los reyes Felipe y Letizia, y su hermana Sofía a un evento muy relevante para el país donde se rendía homenaje a las miles de víctimas fallecidas por el coronavirus. El soberano acababa de dar un discurso cuando se disponía a regresar a su asiento, al lado de esposa y su hija mayor. Durante apenas unos segundos, mientras se acomodaba, estuvo sin mascarilla, pero su princesa, nunca mejor dicho, se le acercó al oído y le recordó que se la pusiera. Muy agradecido y con una sonrisa de orgullo, el rey Felipe hizo inmediatamente caso a su pequeña y se puso el tapabocas. La imagen ha dado la vuelta al mundo por el nivel de madurez y a la vez de ternura que desprende. SUSCRÍBETE A NUESTRO El momento fue captado y ha sido comentado por medios tanto nacionales como internacionales alabando el gesto de la futura heredera al trono. La joven está entrenada para ser impecable frente al público y se sabe el protocolo al pie de la letra. En su discurso a la patria, Felipe destacaba "la lección de inmenso valor" y el espíritu de superación del pueblo español en medio de esta terrible pandemia que sigue dando coletazos en el país y el resto del mundo. Una intervención muy emotiva que tuvo broche de oro con el precioso gesto de su ya no tan chiquitina, en el Palacio Real de Madrid. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

La princesa Leonor llama la atención a su padre el rey Felipe y le pide que se ponga la mascarilla

