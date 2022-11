Reportes: La princesa Leonor estaría fascinada con este futbolista de España La princesa Leonor tendría "un feeling especial" por este futbolista de la selección de su país que se ha destacado en el Mundial de Qatar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Princesa Leonor Princesa Leonor | Credit: Carlos Alvarez/Getty Images ¡Parece que a la princesa Leonor le han robado el corazón! La jovencita, que cada día está más guapa, ha dado señales de estar fascinada con un futbolista de la selección española que ha tenido un increíble desenvolvimiento en el Mundial que se juega actualmente en Qatar. Se trata nada más y nada menos que de Gavi [Pablo Martín Páez Gavira], el joven de 18 años que normalmente juega como centrocampista en el F. C. Barcelona. El mismo rey Felipe VI estuvo presente durante el juego en que la selección de España se impuso 7-0 sobre Costa Rica. Gavi Gavi | Credit: Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images Lo que no se le escapó a la prensa fue que a pesar de que el monarca saludó a todos los jugadores, le prestó especial atención a Gavi. Según el programa Socialité (Telecinco), la princesa Leonor siente un "feeling especial" por el jugador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se ha reportado que Gavi le regaló una camiseta con su firma al rey, pero no de su talla, por lo algunos especulan que sería un detalle destinado para la princesa. Varios medios de prensa que se han hecho eco de la noticia también afirman que la princesa tiene en su escuela una carpeta forrada con fotos del futbolista.

