Princesa Leonor e Infanta Sofía: ¡Guapísimas el Día de la Hispanidad! Los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, presiden el desfile militar del Día de la Hispanidad en Madrid en compañia de sus hijas. Los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, presidieron hoy, como manda la tradición, el desfile del Día de la Hispanidad en el corazón de Madrid desde una tribuna en el Paseo de la Castellana, acompañados de sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía, Image zoom La cámara captó un momento cómplice entre mamá e hija, la Reina Letizia y la Princesa Leonor, heredera al trono Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los fans de los Royals españoles están ahora pendientes del día 25 de octubre, cuando se celebrará la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, donde la princesa Leonor dará su primer discurso en los galardones que llevan su nombre, una semana antes de cumplir catorce años: la misma edad que tenía su padre cuando hizo lo mismo en Oviedo. Image zoom Cada vez más mayores y muy guapas, las hijas de los Reyes optaron hoy por llevar su cabello suelto en vez de trenzas u otros peinados más infantiles. Getty Images Ataviadas con tonos pastel, la Reina Letizia y sus hijas acudieron muy elegantes y coordinadas en el color de sus vestidos. Letizia se decantó por un precioso modelo rosa con bordados de mariposas y transparencias de Felipe Varela, zapatos de Steve Madden y cartera fucsia de Magrit. Las princesas llevaban sendos vestiditos de tweed no iguales pero sí muy parecidos y zapato plano. Mientras que la Princesa Leonor iba de rosa como su mamá, la Infanta Sofía iba de azul, el tono que su padre el Rey portaba en su uniforme del Ejército de Tierra, más precisamente en la banda de la Orden de Carlos III. Image zoom La Reina y las infantas durante el desfile de hoy, muy conjuntadas vistiendo colores pastel. Getty Images La anécdota del día la puso Luis Fernando Pozo, cabo primero de la Brigada Paracaidista, quién descendió desde el cielo con la bandera española con tanta mala suerte que, a punto de llegar el suelo, se quedó enganchado en un farol, una luz de la calle. La buena suerte, eso sí, hizo que saliera ileso y caminando por su propio pie de tan aparatoso percance que podía haber terminado en una tragedia. Muy lindo el detalle de la Familia Real: al terminar el desfile, fueron a saludarle personalmente para interesarse por él y brindarle ese gesto cariñoso, que el soldado agradeció visiblemente emocionado en un día que, sin duda, no olvidará jamás. Image zoom Un gesto cariñoso y lindo detalle de la Familia Real al acercarse a saludar al paracaidista que sufrió el percance al aterrizar frente a ellos. Getty Images Image zoom El Rey saluda a la bandera de España acompañado de su familia el Día de la Hispanidad Getty Images Image zoom Felipe de Borbón junto a Letizia Ortiz saluda a los soldados en el desfile del Día de la Hispanidad Getty Images

