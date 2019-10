Princesa Leonor de España bajo la lupa: ¡Lista para su gran día! Con tan sólo trece años, la futura reina de España continúa con la tradición que inició su padre. Hoy hará su debut con un breve discurso en los importantes premios Princesa de Asturias. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Llegó su gran día! La joven princesa Leonor de España hace hoy su debut en un importante acto oficial en la entrega de los premios Princesa de Asturias que se conceden cada año a destacadas personalidades en el campo artístico, científico y humanístico. La familia real tuvo un recibimiento de lo más afectuoso ayer a su llegada a Oviedo, Asturias, sede de los galardones. Image zoom Getty Images Leonor y su hermana, la infanta Sofía, se movieron entre la gente como pez en el agua y sus caritas reflejaron en todo momento la ilusión de los instantes que estaban viviendo. Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Saludaron a muchos de los asistentes e incluso tuvieron tiempo para tomarse algunas selfies, siempre bajo la atenta mirada de su mamá, la reina Letizia.

Image zoom Getty Images Durante la entrega este viernes de los premios presidida por su padres, el rey Felipe VI, Leonor leerá un pequeño discurso. Así de elegantes se veía a la familia real durante las audiencias previas a la celebración. Image zoom Con tan sólo 13 años, la futura reina de España está bajo la lupa y continúa con la tradición que inició su padre, que a esa misma edad en 1981 participó en la primera edición de estos premios. Con el paso de los años, los Premios Príncipe de Asturias –ahora Princesa de Asturias– han adquirido una gran relevancia internacional. Image zoom Getty images Los gestos cómplices entre padre e hija no han dejado de sucederse durante su visita a Asturias. Debe de ser un momento muy especial para el rey, quien está reviviendo con su hija sus primeros pasos como príncipe de Asturias. Image zoom Por su parte, Doña Letizia no descuidó un momento a la pequeña Sofía y le regaló más de un gesto maternal. Image zoom Getty Images Las princesas volvieron a vestir el estilo bien definido al que nos tienen acostumbrados. Incluso repitieron los colores de su último acto oficial, el Día de la Hispanidad. Leonor, futura reina, volvió a elegir el rosa y su hermana pequeña, quien es unos centímetros más alta, el azul. Y si bien hoy es el día en el que todas las miradas están puestas en la pequeña princesa, el espectacular vestido de la reina Letizia ya está en boca de todos. De tono gris y flores rojas en 3D, con una fabulosa lazada al cuello, el vestido de la reina es de la misma firma, Pertegaz, que diseñó el de novia para su boda y que no había vuelto a utilizar. Para su calzado, eligió unos zapatos de salón negros de Carolina Herrera. Image zoom Getty images El sencillo peinado de la futura reina nos hace recordar algo muy importante, que todavía es una niña. Image zoom Getty Images Esperamos que igual que sucedió con su padre, no ceda ante los nervios, brille con luz propia y pueda soportar la atención mediática durante su adolescencia. Advertisement EDIT POST

