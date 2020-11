Close

La princesa Diana estuvo a punto de no acudir a su boda, ¿qué la hizo dudar? En un nuevo documental, la astróloga Penny Thornton revela uno de los secretos mejor guardados de la princesa Diana. ¿qué es? Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El controversial romance del príncipe Carlos y la princesa Diana vuelve a estar en el ojo del huracán luego de que un astrólogo revelara el supuesto secreto mejor guardado de la boda de cuento de hadas de la pareja. De acuerdo a la astróloga Penny Thornton, a quien Diana consultaba sobre su vida, la madre de los príncipes William y Harry recibió una devastadora noticia una noche antes del enlace que la hizo dudar sobre su futuro matrimonio, según People. Image zoom Credit: Terry Fincher/Princess Diana Archive/Getty Images En el nuevo documental La entrevista de Diana: la revancha de una princesa de la cadena ITV, que se transmitió en Inglaterra esta semana, la astróloga asegura que Diana pensó en no casarse con el príncipe horas antes de su esperada boda. “Una de las cosas más reveladoras que Diana me dijo fue que la noche anterior a su boda, Carlos le dijo que no la amaba”, asegura Thornton en el documental. “Creo que Carlos no quería empezar el matrimonio con una premisa falsa. Quería dejarlo claro y eso fue devastador para Diana. No quería celebrar la boda en ese momento, pensó en no asistir”. Image zoom Credit: Tim Graham Photo Library via Getty Images El documental se da 25 años después de la famosa entrevista de la princesa con la cadena BBC en la que reveló que su esposo tenía una amante, su ahora esposa Camilla Parker-Bowles. En ese momento, la princesa no negó que Camila fue uno de los motivos de su separación, y confesó su propia relación extramarital con el oficial James Hewitt. “Sí, lo adoro. Sí estaba enamorada de él”, dijo al periodista Martin Bashir en aquel momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: © Pool Photograph/Corbis/Corbis via Getty Images El documental acusa a Bashir de haber manipulado ciertos documentos para asó forzar a la princesa a que le concediera la reveladora entrevista. A principios de noviembre, el hermano de Diana, Charles Spencer, confirmó que la cadena BBC lo contactó para disculparse por la entrevista, pero que aún hace falta una disculpa por haber utilizado documentos falsos. “[La BBC] aún tiene que disculparse por lo que realmente importa: la increíble y seria falsificación de los estados de cuentas de banco que sugieren que los confidentes de Diana la espiaban [a favor] de sus enemigos”, dijo Spencer a People este mes. Image zoom Credit: AMANDA EDWARDS/WIREIMAGE; TIM GRAHAM PHOTO LIBRARY/GETTY Por su parte, la BBC aseguró que pidió disculpas y que aunque han pasado más de dos décadas, investigarán el caso. “La BBC se ha disculpado. Estamos contentos de repetir la disculpa. A pesar de que esto fue hace más de un cuarto de siglo, vamos absolutamente a investigar”, respondió la cadena a People. “Le hemos pedido al conde Spencer que comparta más información con la BBC. Desafortunadamente, estamos impedidos por el simple echo de que no podemos discutir esto con Martin Bashir, ya que está seriamente enfermo. Cuando esté bien, definitivamente realizaremos una investigación sobre estos asuntos”.

Close Share options

Close Close Login

Close View image La princesa Diana estuvo a punto de no acudir a su boda, ¿qué la hizo dudar?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.