La princesa Charlene regresa a Mónaco luego de seis meses de separación del príncipe Alberto y sus gemelos Complicaciones médicas después de una cirugía prolongaron la estadía de Charlene en Sudáfrica por meses. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Princess Charlene of Monaco and Prince Albert II of Monaco Princess Charlene of Monaco and Prince Albert II of Monaco | Credit: (Photo by SC Pool - Corbis/Corbis via Getty Images) La princesa Charlene de Mónaco ha vuelto a casa. Fuentes han informado a la revista PEOPLE que la royal, de 43 años, llegó a Francia después de un vuelo nocturno desde Durban, Sudáfrica. La madre de dos hijos aterrizó en Niza luego de volar en el avión privado de su esposo, el príncipe Alberto. Su regreso pone fin a meses de especulaciones sobre su repentina y prolongada desaparición de Mónaco. Según Nice Matin, se reunió con su esposo, el Príncipe Alberto y sus gemelos de 6 años, el Príncipe Jacques y la Princesa Gabriella, quienes la recibieron con un gran ramo de flores, antes de que todos se dirigieran en helicóptero a Mónaco, según testigos presenciales. La princesa había estado "castigada", como ella misma dijo, en Sudáfrica desde principios de mayo debido a una infección otorrinolaringológica que requirió una serie de cirugías correctivas durante su ausencia de seis meses. La prolongada separación estuvo sujeta a numerosas especulaciones sensacionalistas sobre problemas en el matrimonio de la pareja. Princess Charlene of Monaco Princess Charlene of Monaco | Credit: (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images) Tanto Charlene como Albert han denunciado con vehemencia las historias. El mes pasado, Albert, de 63 años, le dijo a PEOPLE que la princesa había completado sus cirugías, "estaba en buena forma y mucho mejor de ánimo" y que regresaría "muy pronto" a Mónaco. En una conversación con PEOPLE antes de partir hacia la cumbre ambiental COP26 en Glasgow, Escocia, con los hijos de la pareja, el Príncipe confió que solo estaba esperando la autorización final del equipo médico de Charlene antes de "enviar el avión". También en octubre, Charlene dijo en una entrevista que estaba ansiosa por ver a sus hijos. Hablando antes de su "cirugía final", explicó que su salud seguía mejorando. "Vine a Sudáfrica para supervisar algunos proyectos de la fundación", dijo. "No me encontraba bien en ese momento. Tuve una infección que se trató de inmediato. Desgraciadamente, me dejó en tierra durante algunos meses aquí en Sudáfrica". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El palacio no ha comentado su regreso.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La princesa Charlene regresa a Mónaco luego de seis meses de separación del príncipe Alberto y sus gemelos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.