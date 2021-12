Charlene de Mónaco: salen a la luz detalles de la clínica donde está internada Además, el papá de la princesa habla por primera vez con la prensa y revela que no pudo apoyar a su hija durante su convalecencia en Sudáfrica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Princess Charlene of Monaco Princess Charlene of Monaco | Credit: (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images) A pesar del silencio en la corte de Mónaco, se han sabido detalles del avance clínico de la princesa Charlene de Mónaco. Desde que regresara al Principado a principios de noviembre y fuera ingresada en un centro de salud días después, Charlene ha seguido recuperando su salud física y emocional luego de la fuerte infección en los senos paranasales que la mantuvo alejada por meses de su familia. Ahora, el papá de la exnadadora, Mike Wittstock, ha revelado que ni él ni la mamá de Charlene pudieron acompañarla en Sudáfrica durante su enfermedad a pesar de vivir en el país. "A nuestra edad (él tiene 75 años y su esposa Lynette 74), hay que tener mucho cuidado. Tampoco quería contagiarla porque se había sometido a muchos procedimientos médicos y era muy vulnerable", contó al medio sudafricano You el suegro de Alberto en la primera entrevista que ofrece referente a la salud de su hija. Sin embargo, Wittstock confía en que su hija salga fortalecida de toda la situación: "Mi hija nadaba 20 km al día. Conociendo la forma en que entrenaba, sé que es dura y que saldrá bien, saldrá mucho más fuerte", dijo Mike confiado. Ha pasado ya casi un mes desde que la princesa dejó nuevamente el Principado para enfocarse en recuperar su salud, en ese momento, fue el príncipe Alberto quien explicaba las razones de la decisión: "Estuvo bastante bien en las primeras horas (tras llegar a Mónaco) y luego se hizo bastante evidente que no se encontraba bien. Estaba claramente agotada, física y emocionalmente. Estaba abrumada y no podía enfrentar los deberes oficiales, la vida en general o incluso la vida familiar". Y, aunque el príncipe monegasco prefirió no revelar el lugar donde estaba su esposa, sí comentó que no era en Mónaco, ya que querían una absoluta privacidad para darle espacio a Charlene. "Necesita paz, descanso, tranquilidad y alivio", comentó hace unos días Alberto a la revista francesa Paris Match. Fue la revista alemana Bild la que reveló que la princesa se encuentra actualmente en el Paracelsus Recovery, uno de los centros de tratamiento más lujosos del mundo, en Suiza, donde ofrecen programas flexibles de tratamientos, terapias uno a uno, discreción absoluta, trato privado y exclusivo, así como servicio de cinco estrellas con facilidades de lujo teniendo como paisaje el lago Zúrich. El sitio se especializa en tratamientos para adicciones, trastornos alimenticios, así como trastornos mentales como depresión o ansiedad. "Paracelsus Recovery proporciona un refugio seguro para las personas de alto perfil y patrimonio que luchan con problemas de salud mental", se lee en la página del centro. Princesa Charlene de Mónaco príncipe Alberto hijos Credit: Getty Images Aunque el costo de la estancia depende del tratamiento que esté recibiendo Charlene, se sabe que varios de los programas superan los 300 mil euros mensuales. Entre los servicios que ofrecen hay terapias diarias de diferentes tipos, un terapeuta de guardia las 24 horas, servicio de conserjería, y spa, además de penthouses exclusivos de 250 metros cuadrados, así como departamentos privados. Los familiares tienen la opción de visitar al paciente pero siempre bajo prescripción médica, algo que hace sentido con lo declarado anteriormente por Alberto, quien comentó que Charlene se encontraba muy cerca y podrían visitarla "cuando fuera posible", de acuerdo a su progreso. "Reconocemos que las condiciones de salud mental nacen de una interacción compleja entre factores físicos, psicológicos, sociales y emocionales. Nuestro equipo identificará y abordará cada causa raíz del sufrimiento de nuestro cliente. Al hacerlo, en lugar de solo controlar los síntomas, nos esforzamos por ayudar a los clientes a restaurar su paz interior y su bienestar", promete el exclusivo centro de salud. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la última entrevista que Alberto dio a Paris Match, volvió a recalcar que la princesa "no padece ninguna enfermedad grave o incurable. Todo el mundo necesita entender eso. Lo digo amablemente: déjenla en paz, déjennos en paz un rato", insistió el monarca.

