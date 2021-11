Princesa Charlene de Mónaco bajo tratamiento: "Ella se dio cuenta que necesitaba ayuda", dice príncipe Alberto La princesa Charlene de Mónaco está recibiendo tratamiento médico tras sufrir "agotamiento emocional y físico". Su esposo, el príncipe Alberto dijo "ella se dio cuenta que necesitaba ayuda" y sus hijos han expresado cuánto la extrañan. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La princesa Charlene está recibiendo tratamiento médico en una clínica a las "afueras de Mónaco", su esposo, el príncipe Alberto, reveló en exclusiva a PEOPLE. La pareja decidió buscar ayuda para Charlene días después de que ella regresara a Mónaco de Sudáfrica, donde pasó seis meses alejada de su esposo y sus gemelos. El príncipe Alberto, de 63 años, dijo que fue una gran alegría tenerla en casa nuevamente, pero "era evidente que ella no estaba bien". La princesa de 43 años está padeciendo profundo "agotamiento emocional y físico", dijo su esposo y que su tratamiento clínico tomará al menos varias semanas. Tras reunirse con su esposo y sus gemelos, los príncipes Jacques y Gabriella, de 6 años, Charlene anunció que no sería parte de la celebración pública del día Nacional de Mónaco el 19 de noviembre debido a una "fatiga profunda generalizada". Sus hijos fueron fotografiados junto a su padre durante el día festivo sujetando pancartas con los mensajes: "Te extraño mamá" y "Te amo mami". Charlene fue hospitalizada tras sufrir una "emergencia médica" en septiembre en Sudáfrica. La princesa se desmayó debido a complicaciones de la grave infección de oído, nariz y garganta que contrajo en mayo, y tuvo que ser hospitalizada y someterse a varias cirugías. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Princesa Charlene Credit: (Arnold Jerocki/Getty Images) El príncipe Alberto negó que exista una crisis matrimonial y dijo que su crisis de salud actual se debe a "asuntos privados", añadiendo que ella "estaba abrumada y no podía enfrentar sus deberes" como miembro de la realeza, ni actividades de su vida familiar. Principe Albert Princesa Charlene Credit: (ERIC GAILLARD/POOL/AFP via Getty Images) El príncipe Alberto aclaró todos los rumores sobre su ausencia, asegurando que ella no está enferma de coronavirus. "Esto no es COVID y no está relacionado al cáncer. No es un problema de nuestra relación personal", afirmó. "Y si quieren discutir otra especulación, no está relacionado a una cirugía plástica o procedimiento estético facial". El príncipe pidió respeto y privacidad para su esposa, quien asegura está en paz. "Ella quería esto", dijo. "Ella se dio cuenta que necesitaba ayuda. No puedes forzar a alguien a entender que necesita tratamiento, tiene que aceptarlo por sí misma". Reveló también que se sentó a hablar con su esposa y con los hermanos de ella, mostrándoles su apoyo. "Queríamos decirle que la amamos mucho, que estamos ahí para ella, y que el aspecto más importante es su salud, que ella no debe preocuparse por nada más", dijo. Prince Albert, Princess Gabriella and Prince Jacques. Prince Albert, Princess Gabriella and Prince Jacques. | Credit: Valery HACHE/AFP via Getty Images Dice que sus hijos la visitarán en la clínica cuando sus doctores lo permitan. Jacques y Gabriella "sabían que ella estaba muy cansada, que no era realmente ella misma", añade sobre los niños. "Ellos saben que ella hablará con ellos muy pronto. La extrañan, por supuesto, pero ellos entienden". El príncipe Alberto dijo que —si bien son figuras públicas— como familia necesitan tiempo y privacidad, y que la prioridad ahora es la recuperación de su esposa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Princesa Charlene de Mónaco bajo tratamiento: "Ella se dio cuenta que necesitaba ayuda", dice príncipe Alberto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.