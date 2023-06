Confirmado: Prince Royce le dio una oportunidad más al amor, ¿quién es la afortunada? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Prince Royce Credit: Prince Royce Instagram Tras dar a conocer su divorcio de la actriz de 34 años Emeraude Toubia en marzo del 2022, People en español confirmó que Prince Royce, también de 34 años, encontró el amor en brazos de la influencer Vanessa Christine, con quien mantiene una relación formal desde hace unos meses. Conoce un poco más a la mujer que enamoró al cantante aquí. ¡Viva el amor! Empezar galería Relación de hace meses Vanessa Christine Credit: Frazer Harrison/Getty Images for Kittenish People en español confirmó que Royce y Christine formalizaron su relación hace apenas unos meses. Tras su separación de Toubia, el intérprete de "Darte un Beso" se dedicó a su carrera y su familia hasta que Vanessa llegó a su vida. Esa linda amistad terminó en un sólido romance. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Agente de bienes raíces VANESSA CHRISTINE Credit: VANESSA CHRISTINE INSTAGRAM Vanessa es agente de bienes raíces, su trabajo le permite acompañar a Royce durante su gira alrededor del mundo. 2 de 6 Ver Todo Canadiense y Puertorriqueña VANESSA CHRISTINE Credit: VANESSA CHRISTINE INSTAGRAM La también influencer es de ascendencia canadiense y puertorriqueña. 3 de 6 Ver Todo Anuncio No se esconden VANESSA CHRISTINE Credit: VANESSA CHRISTINE INSTAGRAM A pesar de que no comparten mucho de su relación amorosa, la pareja ya se ha dejado ver en diversos eventos sociales. 4 de 6 Ver Todo ¿Altar a la vista? VANESSA CHRISTINE Credit: VANESSA CHRISTINE INSTAGRAM ¿Boda a la vista? People en español confirmó que el bello príncipe está gozando junto a su amorosa novia y por el momento, no hay planes de llegar al altar. 5 de 6 Ver Todo Bella joven VANESSA CHRISTINE Credit: VANESSA CHRISTINE INSTAGRAM La exuberante modelo es unos años menor que Royce. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

