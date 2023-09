Prince Royce ya no esconde el amor por a su novia en Canadá y hasta le hace un ¡baile súper hot! El cantante de raíces dominicanas Prince Royce viajó a Montreal para ofrecer un par de presentaciones, ¿quién lo acompañó? Su novia Vanessa Christine. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Prince Royce y Vanessa Christine Prince Royce y Vanessa Christine | Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images; Frazer Harrison/Getty Images for Kittenish Fue en junio cuando People en español dio a conocer que el cantante Prince Royce mantenía una relación sentimental con la modelo Vanessa Christine. Desde entonces -a pesar de que no se han mostrado juntos en su totalidad- han compartido momentos mágicos en Capri, Italia y este fin de semana en Montreal. Prince Royce Prince Royce | Credit: Prince Riyce Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vanessa Christine Vanessa Christine | Credit: Instagram Vanessa Christine En dicha ciudad, Royce tiene una par de presentaciones y por supuesto, su novia de raíces canadienses no podía faltar al magno evento. Dos días antes de que ambos pasearon por la ciudad, el intérprete de "Darte un beso" mostró en sus redes unas imágenes sobre un yate, en donde abrazaba cariñosamente a la modelo. Prince Royce y Vanessa Christine Prince Royce y Vanessa Christine | Credit: Instagram Prince Royce Tras dar a conocer su divorcio de la actriz Emeraude Toubia en marzo del 2022, Royce, encontró el amor en brazos de la influencer con quien mantiene una relación formal desde hace unos meses. ¡Viva el amor!

