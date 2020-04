El romántico e íntimo momento de Prince Royce y su esposa en la cuarentena Rara vez la pareja comparte fotos juntos y esta vez, sorprendieron a sus seguidores haciendo público un tierno video de ambos en casa. ¡Míralo aquí! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cantante Prince Royce y su esposa Emeraude Toubia decidieron romper con la privacidad que les caracteriza e hicieron público un romántico video de ambos en la intimidad de su dormitorio. El clip de 39 segundos fue compartido en la cuenta de Instagram de la modelo y actriz canadiense, en el que ambos revelan cómo pasan los días de cuarentena en su hogar por el coronavirus: cantando románticas canciones. Image zoom Emeraude Toubia y Prince Royce en 2018 En esta ocasión, la pareja está sentada en lo que parece ser la cama de su alcoba e interpretan una mucho más romántica versión de la canción “Rojo” del colombiano J Balvin. “Amor del domingo” fue el mensaje que acompañó la publicación, que tiene más de un millón de reproducciones y casi 7,000 comentarios. “La pareja más dulce”, “Ay, se miran con tanto amor que lloro” o “Los dos suenan como una pareja de los personajes de Disney, fueron algunos de los piropos que recibieron de sus fans. El intérprete de “Cosas pequeñas” rara vez ha compartido imágenes o videos de ambos en redes sociales, donde se limita a compartir asuntos de su carrera musical, imagines de su su cuerpo de infarto o divertidas ocurrencias en TikTok. Royce y su esposa estuvieron comprometidos por dos años antes de casarse en secreto y una íntima ceremonia en México. Image zoom Michael Falco/Christian Oth Studio Los artistas se conocieron gracias a amigos en común y comenzaron tenía una relación de noviazgo ya hace ocho años. Luego, en junio de 2017, se comprometieron cuando el interprete de "Darte un beso" le obsequió a su amada, una de las protagonistas de la serie Shadowhunters, un anillo de $100,000. Advertisement

