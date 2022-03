Prince Royce y Emeraude Toubia se divorcian: "Hay mucho amor, siguen siendo familia" Tras más de una década de relación, Prince Royce y Emeraude Toubia deciden separarse. ¡Los detalles aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Emeraude Toubia and Prince Royce Credit: Gregg DeGuire/Getty Images Tras diversos rumores que apuntaban a una posible separación, Prince Royce y Emeraude Toubia han puesto fin a su matrimonio. People en Español contactó a Jennifer Nieman -la publicista de ambos artistas-, quien confirmó dicha información. Según otra fuente cercana a la pareja, nunca han habido ni problemas ni muchos menos terceras personas involucradas. De hecho, fueron las carreras de ambos lo que los mantuvo separados hasta el punto de que perdieron la conexión. "Sus trabajos los mantenían separados, Emeraude en Los Ángeles, Prince viajaba también mucho", dijo la fuente, quien reveló que ambos están tristes por la decisión. "En verdad, hay mucho, mucho amor entre ellos, siguen siendo familia". Nieman aclaró por su lado, que la pareja no dará más entrevistas y compartió con People en Español una cita del cantante y la actriz, quienes fueron vistos por última vez juntos en diciembre durante el estreno de la serie With Love (Amazon Prime), protagonizada por Toubia. Con tristeza, pero con mucho amor y respeto mutuo, hemos decidido divorciarnos. Aunque el final de una relación nunca es fácil, estamos en paz con nuestra decisión, la cual, es mutua; y estamos agradecidos por la vida y el amor que hemos compartido durante los últimos diez años. A nuestros amigos y familiares, incluyendo a nuestros fans, queremos que sepan que estamos juntos en esta difícil decisión y que no hay ninguna necesidad de tomar partido alguno. Agradecemos infinitamente su apoyo mientras comenzamos este nuevo capítulo de nuestras vidas y nos deseamos todo lo mejor en los proyectos a futuro de cada uno. Gracias de antemano, por respetar nuestra privacidad durante este difícil momento. Emeraude y Royce La historia de amor entre el intérprete de raíces dominicanas y la actriz mexicoamericana se inició hace más de una década. Tras un noviazgo de ocho años, los jóvenes decidieron contraer matrimonio en diciembre del 2018 en una boda de ensueño en el pueblo mágico de San Miguel de Allende, México. Prince Royce y Emeraude Toubia - May 2019 Cover A las festividades de cinco días llegaron a San Miguel más de 100 invitados desde distintos puntos de Canadá, Estados Unidos y República Dominicana. "El amor a la antigua, el amor bonito todavía existe; hay que darnos nuestro valor, darnos a respetar", dijo Toubia a People en Español en enero del 2019. "Es muy importante ser leal y fiel, querer a alguien".

