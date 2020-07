Prince Royce revela que tiene coronavirus Prince Royce dio a conocer que tiene coronavirus con el único fin de hacer consciencia en la población para protegerse y evitar acrecentar los contagios. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Muchos famosos han informado que han sido contagiados con COVID-19; ahora tocó el turno a Prince Royce, quien narró su experiencia. “Les cuento que casi hace dos semanas salí positivo con COVID-19, el coronavirus”, reveló Royce en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. “Es algo que me tiene en shock, nunca pensé que me pasaría a mí”. El cantante realizó este mensaje aprovechando que se va a conmemorar el 4 de julio en Estados Unidos y puede ser un momento de contagio importante si la gente sale a celebrar y, además, no lleva a cabo las medidas pertinentes. RELACIONADO: Lluvia de piropos para Prince Royce tras mostrar su cuerpazo en Instagram Image zoom Elastic People “Sé que el 4 de julio se aproxima. Sé que hemos estado encerrados, queremos salir, pensamos que no nos va a pasar a nosotros, pero es real. Solo quiero exhortar a mi comunidad y a los jóvenes que se cuiden, y que tengan conciencia hacia los demás. Algunos de ustedes puede que no tengan síntomas y pueden estar transmitiendo el virus a otros sin saberlo”, comentó. “Estoy preocupado y frustrado por lo que esta sucediendo en Estados Unidos, viendo qué hay gente que no está practicando en distanciamiento social, viendo a personas sin máscaras”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete de “Darte un beso” pidió hacer consciencia por el bien de todos. “Esto es real y comienza por la juventud”, advirtió. “Hay mucha gente saliendo y solo quisiera pedirles que si no tienen que salir no salgan. Protejamos a nuestra familia, protejamos a nuestros padres y pensemos en los demás”. Prince Royce se realizará un nuevo examen para saber si está libre de este virus. “Pensé que tomando precauciones, lavándome las manos y usando máscara sería suficiente, pero no lo fue”, agregó. “No a todos les dará de manera ligera, a mí no me dio tan fuerte. Me siento mejor ahora y espero salir negativo la próxima semana”. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image Prince Royce revela que tiene coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.