Prince Royce sufre un percance con su disfraz de Halloween y enseña ¡más de la cuenta! El bachatero Prince Royce se convirtió en Capitán América para celebrar la noche de brujas, pero no fueron sus superpoderes lo que llamó más la atención. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Prince Royce no dejó pasar desapercibida la celebración de Halloween, así que se vistió de superhéroe para festejar en grande la noche de brujas. Lo que jamás se imaginó es que su traje de Capitán América le hiciera una mala jugada. El cantante sufrió un percance que lo obligó a exponer más de la cuenta. Al parecer, el pantalón del traje no soportó la magnitud de su retaguardia y se rompió, dejando al descubierto el lugar donde la espalda pierde el nombre, como mostró él mismo en una reveladora foto. El intérprete no necesitó decir una sola palabra sobre lo sucedido y dejó que una serie de imágenes explicaran cómo había pasado su noche de brujas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Prince Royce Prince Royce | Credit: Prince Royce/Instagram Los comentarios y cuestionamientos no se hicieron esperar y los famosos rieron a carcajadas con su imagen mostrando su trasero. El boxeador Saúl el Canelo Álvarez fue una de las primeras celebridades en reaccionar a la publicación. El mexicano dejó un comentario de varios emojis sonrientes, desatando la risa de sus seguidores, que inundaron su bandeja de comentarios sobre la atrevida fotografía. "Yo usaría calzoncillos, nunca sabes lo que puede pasar la noche de Halloween", comentó un usuario. "Ese es el verdadero trasero de América", escribió otra. "Prince, te partiste a la mitad", expresó una tercera. Prince Royce Credit: Instagram/@princeroyce El cantante aún no ha contestado a la pedida de explicaciones, seguramente tiene la más divertida de las anécdotas. Tras la culminación de su gira de este año, Royce parece estar disfrutando en grande de su tiempo libre, preparándose para las fiestas como todo un hombre soltero.

