Prince Royce revela lo más romántico que ha hecho por su pareja y ¿está listo para ser papá? El cantante Prince Royce disfruta de su vida de recién casado junto con su esposa Emeraude Toubia, ¿y los niños cuándo? By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cantante Prince Royce disfruta de su vida de recién casado junto con su esposa Emeraude Toubia, ¿y los niños cuándo? “Este año cumplo 10 años de carrera y quise hacer algo como que diferente, celebrar, entonces el concepto de [mi nuevo] disco es Alter Ego. Creo que todos tenemos diferentes personalidades, actuamos de una manera en la casa o en el trabajo, con tu familia o con tu novio”, dijo el cantante a MezcalTV. ¿Y cómo eres tú? ¿Cómo es el Alter Ego de Prince Royce?

“Me encanta hacer cosas diferentes, me encanta salir, me encanta ir a bowling, me encanta probar diferentes cocktails”, aseguró. “Yo recientemente, para mi bucket list challenge, cumplí 30 años, me saqué mi licencia de sky diving, saqué mi licencia de cocktail, como que aprendí [a] hacer cocktails y siempre trato de motivarme”. Image zoom Prince Royce promocionando su último álbum Alter Ego ¿Qué es lo más romántico que has hecho?

“Lo más romántico es que yo he llenado una habitación llena de rosas. Como viajo mucho trato de aprovechar y traer a mi novia, digo ‘novia’ porque ‘esposa’ es muy profundo”. Image zoom Emeraude Toubia y Prince Royce en 2018 ¿Ha cambiado tu vida ahora que estás casado?

“La verdad no ha cambiado mucho, creo que es lo importante. La gente se acostumbra y dice ‘¡ay, ya estoy cansado!’, y no se acostumbra a salir, a tomar un shake, ‘no debo comprar ese regalo’, y hay que vivir”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom ¿Y niños?

“Niños, espero en un futuro cercano. Quiero ser papá joven, mucha gente me dice tienes que hacerlo ya, nunca vas a encontrar el momento perfecto.Y creo que quizás en un año o dos. Todavía no lo hemos pensado tan profundamente todavía”. Advertisement

Close Share options

Close View image Prince Royce revela lo más romántico que ha hecho por su pareja y ¿está listo para ser papá?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.