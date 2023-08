¡Es oficial! Prince Royce comparte video de sus vacaciones con su nueva novia El cantante de raíces dominicanas compartió un video junto a su novia la modelo Vanessa Christine en Capri, ¡Míralos aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue en junio que People en español obtuvo información exclusiva sobre Vanessa Christine, la nueva pareja del cantante Prince Royce. Tras mantener privada su nueva relación amorosa, dos meses después el cantante de raíces dominicanas compartió románticos videos y fotografías junto a la modelo. En las imágenes publicadas en las redes sociales de ambos se puede ver al intérprete de "Darte un beso", junto a la modelo de ascendencia canadiense y puertorriqueña sobre un yate disfrutando en Capri, Italia. "Happy place", escribió Christine en su Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras el cantante, que está lastimado de su brazo derecho, solo escribió: "¿Pa' dónde vamos?". En las grabaciones se observa a la pareja brindando y disfrutando del majestuoso paisaje. Royce anunció que se separaba de la actriz Emeraude Toubia en marzo del 2022 tras más de ocho años de relación, desde entonces, nunca se le vio involucrado en ningún otro romance, hasta este año que se dio una nueva oportunidad junto a la sexy influencer.

