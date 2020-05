¡Así sorprendió a Prince Royce su esposa Emeraude Toubia en su 31 cumpleaños! El aventurero intérprete de Darte Un Beso disfrutó de su fiesta pese a la cuarentena, gracias al precioso detalle que su esposa le regaló. ¡No te lo pierdas! Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Durante el confinamiento al que la pandemia del coronavirus nos obliga, muchas personas este año están celebrando sus cumpleaños encerrados en casa. Mientras que algunos no quieren que cuente la fecha para poder celebrar después, otros como Prince Royce no se lo quieren perder. ¡Si acaso ya celebrarán después doblemente! El aclamado intérprete de Corazón Sin Cara fue sorprendido hoy, día once de mayo y en plena cuarentena, con un impresionante pastel para celebrar que cumple 31 años de edad. La idea fue de su esposa, la bella y talentosa actriz Emeraude Toubia, quien no dudó en encargar un pastel muy pensado y con todo lujo de detalles para el amor de su vida. En él la actriz de Shadowhunters recreó todos los hobbies favoritos del cantante, quien tiene una personalidad muy inquieta y aventurera. Igual le encanta perderse a lomos de su motocicleta, que tirarse desde el cielo en un paracaídas... ¡Que bucear en el fondo de los mares! "Shoutout to all the quarantine birthdays! ¡Gracias por sus mensajes!", escribió recordando a todas a aquellas personas que, como él, tienen que celebrar su día confinados. La base del pastel representaba un fondo marino, lleno de peces, y estaba adornado con una motocicleta y una figurita de buzo. El detalle más simpático del pastel azul, era el paracaidista que caía del cielo sobre el mar con la auténtica cara de Prince Royce haciendo un gracioso gesto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin duda un cumpleaños diferente al que la pareja esperaba celebrar, pero aunque estén encerrados en casa donde hay amor todo se soluciona y su esposa se encargó, entre los grandes globos que mostró en sus stories y el gran pastel, de que su maridito tuviera un gran día. Ayer Prince Royce no olvidó felicitar públicamente a su mamá por el día de las madres con esta bella foto del recuerdo en la que el cantante le besa cariñosamente la mejilla. El ídolo de la música tropical acaba de lanzar su último sencillo Besos Mojados donde muestra cuerpazo y convive con una serpiente... ¿Ya lo viste?

