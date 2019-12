Lluvia de piropos para Prince Royce tras mostrar su cuerpazo en Instagram El cantante puso a sudar a los fans con unas fotos muy ligero de ropa desde sus vacaciones en México. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cantante Prince Royce causó sensación entre sus seguidores en las redes sociales tras compartir una fotografía en la que muestra sus abdominales de acero y un envidiable bronceado. En su más reciente post, el intérprete de El amor que perdimos luce cuerpazo con un traje de baño y un sombrero durante sus vacaciones al sol en Los Cabos, México. “Todo lo que tengo es para ti, mi corazón llora un mar por ti”, le dijo una fan en los comentarios. “Yo te regalo la luna bombón”, agregó otra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El artista también compartió otra fotografía sexy, esta vez en ropa interior mientras disfrutaba de una espectacular puesta de sol en la habitación del hotel. “Madre mía… Cómo le gusta a este hombre verme sufrir”, respondió una fan a la imagen. “Incendias hasta el propio sol”, apuntó otra. El cantante tiene planes bien definidos para el próximo año, en el que tiene previsto el lanzamiento de su nuevo álbum, Alter Ego. La gira para promocionarlo se espera que se ponga en marcha en Seatle, Washington, el próximo marzo e incluya otras 40 ciudades de Estados Unidos. Si se cumplen todos los compromisos, sería la gira más larga de su carrera hasta el momento. Advertisement

