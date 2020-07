Prince Royce al rescate de los niños de El Bronx El cantante Prince Royce se une a la Fundación Niño de la Caridad para ayudar a los niños de El Bronx. Carole Joseph and Porand Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante de raíces dominicanas Prince Royce, de 31 años, se une a una fundación para ayudar a los niños de su Bronx natal en estos tiempos de crisis. ¿De qué trata tu iniciativa? Estaba haciendo esas mascarillas fashion para mi gira Alter ego. Mi idea era venderlas online para mis fans, la gira se canceló por el coronavirus y dije: ¿Por qué no venderlas y donar todo por una buena causa? Image zoom Elastic People ¿Con quién te uniste? Es una fundación de El Bronx fundada por [la] doctora dominicana Denise Núñez, se llama Niño de la Caridad Foundation. [Están] tratando pacientes con COVID 19, llevándoles comida, les están dando a los [que no tienen] el equipo para estudiar online. ¿Dónde se compran las mascarillas? En princeroyce.com. El 100 por ciento [de las ganancias] va a la fundación. Image zoom Elastic People ¿Qué te mantiene con los pies en la tierra para no olvidar tus raíces? Me crie humildemente, muy latino, muy dominicano, muy New York, con mi familia y es algo que nunca cambió. Regreso a muchos lugares que iba antes y cada vez que voy, creo que eso es lo que me recuerda de donde soy. Me siento muy bendecido [por lo logrado] y ver que puedes salir de la pobreza es lo que me mantiene motivado.

