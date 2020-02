El príncipe Harry reaparece en público y revela cómo quiere que le llamen a partir de ahora El príncipe Harry reaparece en Inglaterra y pide que ahora solo lo llamen "Harry", a secas. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Durante 35 años el mundo lo ha conocido como “Príncipe Harry“, pero a partir de ahora, el nieto de la reina Isabel II quiere que simplemente le llamemos “Harry“. Así ha trascendido en la reaparición del hijo de la princesa Diana en Inglaterra quien realizará sus últimas presentaciones públicas en calidad de royal antes de su salida oficial de la monarquía, señalada para este 31 de marzo. Las cosas están cambiando rápidamente para el esposo de Meghan Markle quien antes de subir al podio en el Centro Internacional de Conferencias de Edimburgo, en Escocia, fue presentado como Harry a secas por una de las presentadoras del evento. “Él ha dejado claro que todos debemos llamarle Harry”, puntualizó Ayesha Hazarika, una de las delegadas de la conferencia antes de invitar al podio al pelirrojo. Horas antes de la conferencia Harry fue captado por paparazzi en Inglaterra sin la compañía de su mujer o de su adorado hijito Archie Harrison Mountbatten-Windsor, quienes al parecer se han quedado en su residencia temporal de Canadá. El evento es uno de varios compromisos profesionales que el aún royal deberá cumplir antes de su salida oficial de la vida pública monárquica. Embed from Getty Images Embed from Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por cierto que para evitar el veneno de los haters y de quienes lo han criticado por volar en jets privados mientras intenta crear conciencia por el cambio climático, Harry voló en avión de una aerolínea comercial. Ya en Londres abordó el tren LNER en la famosa estación de King’s Cross eso sí, rodeado de guardaespaldas de Scotland Yard pagados por el erario público de Gran Bretaña, según detalla el Daily Mail. Por cierto que la mencionada Ayesha Hazarika comentó a dicha fuente que Harry se veía relajado y que por lo visto ahora busca alejarse de la pompa y circunstancia de la nobleza. El cambio de nombre es una reflección de ello. “Él no necesita un título. Ahora es una figura global de tal envergadura que se le reconoce en todo el mundo”, aseguró la delegada. “La gente sabe lo que él y su mujer representan y las cosas que les apasionan. Creo que éste es un guiño al futuro”. Advertisement

El príncipe Harry reaparece en público y revela cómo quiere que le llamen a partir de ahora

