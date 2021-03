Primo de Pharrell Williams muere en tiroteo en Virginia Beach El autor de "Happy" llora la muerte de su primo Donovon Lynch, de 25 años. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Pharrell Williams está llorando la muerte de su primo, Donovon Lynch, de solo 25 años, quien falleció durante lo tiroteos ocurridos el pasado viernes en Virginia Beach. "La pérdida de vidas es una tragedia inconmensurable. Mi primo Donovon fue asesinado durante los tiroteos", exclamó el intérprete de "Happy" y padre de trillizos por medio de un tuit sobre su primo, quien fuera jugador de fútbol americano. "Fue una luz brillante y alguien que siempre estaba ahí para los demás. Es crítico que mi familia y las familias de las otras víctimas reciban transparencia, honestidad y la justicia que merecen". El tiroteo comenzó hacia las 11:00 p.m. cerca de los bloques 1900 de Atlantic Avenue y la zona ubicada entre 17th Street y 22nd Street. "Tuvimos un incidente muy caótico, una noche muy caótica en la playa", afirmó por su parte Paul Neudigate, jefe de la Policía de Virginia Beach durante una conferencia de prensa celebrada el sábado. "Hubo muchas escenas del crimen distintas". Neudigate informó que se cree que el primo de Pharrell era una "víctima inocente que probablemente fue impactada por arma de fuego". La segunda víctima fue la joven Deshayla E. Harris, de 29 años. Ocho personas más resultaron heridas, según confirmaron las autoridades. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con el noticiero Today, de la cadena NBC Lynch estudió en Virginia College y jugó en su equipo de fútbol americano en las temporadas 2017 y 2018. Pharrell es originario de Virginia Beach y ahora exige justicia para su primo. Las autoridades continúan la investigación.

Share options

Close Login

View image Primo de Pharrell Williams muere en tiroteo en Virginia Beach

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.