Primo de Camila, esposa del príncipe Carlos, se suicida en un hotel en Londres Un primo de Camila de Cornualles, esposa del príncipe Carlos, fue encontrado muerto la pasada semana en una habitación del Hotel Durrants de Londres tras un amargo divorcio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Camila de Cornualles Camila de Cornualles | Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Un primo de Camila de Cornualles, esposa del príncipe Carlos, fue encontrado muerto la pasada semana en una habitación del Hotel Durrants, al oeste de Londres. La causa de muerte de Charles Villiers, de 59 años, habría sido el suicidio, según han informado varios medios de prensa británicos. The Times reveló que su cuerpo sin vida fue encontrado por una trabajadora de limpieza del hotel. Villiers se encontraba atravesando un duro momento luego de que se declarara en bancarrota tras un extenuante divorcio de su esposa Emma Villiers, proceso que lo dejó sin dinero y que lo alejó por completo de su hija, algo que lo afectó emocionalmente. Villiers, quien se separó en 2012 y solicitó el divorcio en 2014, en los últimos ocho años estuvo en cinco tribunales diferentes y ante 12 jueces. Algunos de los temas en que la pareja no se ponía de acuerdo era en la manutención de su hija, o el lugar donde serían las audiencias, ya que él prefería que se desarrollaran en Escocia y ella en Inglaterra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según ABC, aunque el año pasado un fallo del Tribunal Superior ordenó que Villiers no tendría que pagar la manutención de su expareja por estar "económicamente arruinado", hace solo dos meses se anuló ese fallo y lo condenaron a pagarle a su exmujer 10.000 libras esterlinas al año, unos $17,700, algo aparentemente imposible para él en estos momentos. Villiers era primo lejano de Camilla Parker Bowles por parte de madre.

