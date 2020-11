Close

Exclusiva: ¿Qué nos espera en 2021? Dionny Báez nos da sus predicciones Dionny Baéz da a conocer sus primeras predicciones para el próximo 2021 ¿las cosas seguirán como hasta ahora? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este 2020 ha sido un año que ha colapsado el mundo en diversos sentidos como desastres naturales, cambios políticos, movimientos sociales, etc. Particularmente, la pandemia obligó a todos los seres humanos a detenerse y cambiar su forma de vida radicalmente.¿Acaso el 2021 traerá cambios a la situación actual? El guía espiritual Dionny Báez no revela algunas predicciones. “Para el mes de febrero de 2021, todo este tema de la pandemia va a pasar a otro ámbito. A una prioridad muchísimo menor”, compartió Báez con People en Español. “Se disipa más, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global”. Image zoom Credit: Media Concepts PR RELACIONADO: Las predicciones de Walter Mercado para el 2020 “También veo para este 2021 que el ser humano comienza ha implementar muchas de las cosas que aprendió en el 2020 a través de la pandemia”, agregó. “Veo un tiempo de más unidad y más empatía porque el año 2020 fue demasiada división, demasiado odio, sobretodo en Estados Unidos, y en algunos países de Latinoamérica”. Image zoom Credit: Alejandra Gonzalez Aragon/picture alliance via Getty Images Respecto a la situación política, el escritor de origen venezolano asegura que “no hemos visto todo en cuanto a las elecciones en Estados Unidos. Va a venir un tiempo muy incierto y de mucha división, mucha pelea. Muchas gente va a ser sorprendida con algo nuevo que va a salir y tiene que ver con la corte, y que [Donald] Trump está tratando de hacer”. Image zoom Credit: Denis Doyle/Getty Images Por otro lado, menciona que si bien “va a ser un año de más tranquilidad, de más paz, de más unidad”, se deberán sortear algunos retos relacionados “con catástrofes naturales en algunos lugares del mundo. Siempre se ven, pero en el 2021 se va a hablar de que está ocurriendo muchísimo esto. Van a haber catástrofes muy fuertes que no hemos visto usualmente en un solo año”. Image zoom Credit: Photo © 2020 Backgrid/The Grosby Este conferencista descubrió que tenía talento para ofrecer charlas a los ocho años, cuando veía a su padre dar discursos como pastor religioso. Además, “mientras ayudaba a los demás” comencé “a ver esos dones” que le fueron otorgados; incluyendo, sus dotes para la premonición. “Creo que todos nosotros somos seres espirituales, no soy solamente yo; tenemos la habilidad de que, por el espíritu, el conectarnos a la eternidad y por ahí podemos ver este tipo de cosas”. Image zoom Credit: Media Concepts PR SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Estoy en alguna conferencia y, de momento, llega a mi espíritu alguna premonición que va a ocurrir”, reveló. “[Con este capacidad] he podido convertirme en mentor de algunos presidentes en Kenia, el Congo, Guatemala, Argentina, Bolivia, en Perú también”. A través de sus capacidades Dionny Báez busca ser una herramienta de ayuda para los seres humanos; así, se unió a Myrka Dellanos para apoyar a las personas a encontrar la esperanza y saber qué hay mucho que celebrar con un evento titulado Acción de Gracias que se llevará a cabo el próximo domingo 22 de noviembre a las 11:00 a.m. en el Flamingo Theather de Miami, Florida.

