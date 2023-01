Las primeras palabras del padre de Clara Chía sobre la canción de Shakira contra su hija El nuevo suegro de Gerard Piqué ha sido abordado por los medios de comunicación españoles y esta ha sido su contestación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando parecía que ya habían hablado todos, ahora llega el padre de Clara Chía y también se anima a reaccionar a lo sucedido con la canción de Shakira. Lo ha hecho desde la absoluta discreción y respeto, pero no ha tenido reparo en contestar a la reportera que le ha contactado para preguntarle. A través de la periodista Mayte Ametlla, el nuevo suegro de Gerard Piqué expresó con pocas, pero contundentes palabras, lo que siente. El programa Sálvame, de la cadena española Telecinco, dio a conocer lo que dijo. Gerard Pique, Clara Chia Gerard Pique, Clara Chia | Credit: 13/Lagencia Press/The Grosby Group "El equipo de investigación de este programa también ha hablado con el padre de Clara Chía. Bueno, el padre de Clara Chía es divino, dice que no le gusta nada este tipo de música, que escucha música clásica, y que él es más de Bach y Vivaldi, y que no frecuenta los bares. Respecto a su hija sí que nos ha dicho que seguro que se encuentra muy bien", explicó la comunicadora al show en directo. Lejos de entrar en polémica, el hombre prefirió recurrir al sentido del humor y no echar más leña al fuego. En realidad, prefirió hacer oídos sordos a la sesión #53 de Shakira con Bizarrap y mencionar los estilos musicales que sí le gustan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según recoge OK Diario, publicación española que ha seguido la última hora del asunto, de lo confirmado en Sálvame, quienes tampoco quieren saber nada del tema es la familia de Piqué, lo que sí esperan es que se les aparte de toda la turbulencia que les está salpicando. Mensaje look Shakira canción Piqué Credit: Youtube "A ellos les da igual si le va la vida bien o mal (a Shakira), pero le piden que desaparezca definitivamente de sus vidas. Están preocupados por el juicio porque saben que se va a eternizar. Incluso hablan de la manipulación que Shakira está ejerciendo contra la familia de su expareja", recogieron en el espacio de Telecinco sobre lo que opina la familia del futbolista. Lo que es un hecho sin precedentes es que el video de Shakira ya supera los 142 millones de visualizaciones en Youtube.

