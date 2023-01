Primeras imágenes del príncipe William y Kate Middleton tras la publicación de las memorias de Harry La princesa de Gales apareció toda vestida de negro. Su consorte lucía sereno con blazer del mismo color. ¡Lo mejor son sus rostros ante la tormenta desatada por el libro del príncipe! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este jueves surgieron las primeras imágenes públicas de Kate Middleton y el príncipe William tras la publicación de las explosivas memorias del príncipe Harry que salieron a la venta a principios de esta semana. Elegantísima, toda vestida de negro con abrigo de tartán estilo escocés y altísimas zapatillas, la princesa de Gales apareció al lado de su consorte en el primer evento de su agenda oficial del 2023 en Liverpool, Reino Unido. Por su parte, William apareció con chaqueta y suéter, luciendo sereno ante la prensa a pesar de las estremecedoras revelaciones vertidas por su hermano menor en el libro Spare. El marido de Meghan Markle no ha dejado títere con cabeza en la publicación contando detalles íntimos de su vida personal y de las supuestas —y múltiples— afrentas que asegura haber recibido por parte de los miembros de la Casa de los Windsor. Del libro no se salva ni su madrastra, Camilla, reina consorte de Inglaterra, ni su propio padre. Prince William y Kate Middleton Royal Liverpool University Hospital Credit: BRUCE ADAMS/POOL/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante dicha actividades los príncipes de Gales resaltaron el trabajo que realizan los expertos en la salud especialmente en cuanto a la salud mental y agradecieron a los trabajadores médicos su servicio durante los duros meses del invierno. La visita comenzó en el Royal Liverpool University Hospital donde reporteros ahí apostados intentaron obtener reacciones por parte de los príncipes con respecto al libro de memorias de Harry, sin conseguir reacciones de su parte al respecto. Las memorias del pelirrojo príncipe han caído como verdadera bomba en el Reino Unido. Y no pocos han hecho notar que el controversial libro apareció en el mercado el 10 de enero, es decir, justo al día siguiente que la princesa de Gales cumpliera los 41 años. ¡Vaya regalo!.

