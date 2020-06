¡Primeras imágenes de Demi Lovato tras salir de rehabilitación! La cantante Demi Lovato ha sido fotografiada tras salir de la clínica de rehabilitación donde estaba ingresada por adicciones varias. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Buenas noticias para los fans de Demi Lovato! La joven de 26 años ha sido captada fuera de la clínica de rehabilitación donde se recuperaba. La cantante se encontraba en compañía de unas amistades en Los Ángeles y con una estupenda apariencia que deja entrever que todo va por buen camino. Según TMZ, el primer medio en dar la exclusiva, Demi salía de un famoso restaurante en la zona de Beverly Hills y lo hacía sonriente y feliz. Este sitio online también afirma que la cantante fue vista celebrando Halloween en los estudios de Universal y disfrutando de la famosa Noche de los Horrores. Lo que no se ha confirmado es si ha terminado por completo su rehabilitación o si tan sólo se trata de una salida temporal. Una fuente cercana a E! News ha informado de que la joven volverá al centro donde todavía le esperan unos meses de tratamiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recordemos que la intérprete de “Échame la culpa” junto a Luis Fonsi fue ingresada el pasado mes de julio cuando tuvo que ser hospitalizada debido a una sobredosis. Según esta fuente de E! News Demi “lo está haciendo genial y está de lo más receptiva a la ayuda que está recibiendo”, explica. Parece que el tratamiendo “le ha cambiado y está deseando permanecer sobria y comenzar una nueva vida”, prosigue. El público la espera con los brazos abiertos y eso se puede ver en los millones de mensajes que le escriben a diario en sus cuentas personales de las redes sociales. ¡Por una pronta recuperación Demi!

