Exclusiva: Las primeras imágenes de Danilo Carrera con su mamá en Miami Tras terminar su reciente telenovela, Danilo Carrera se mudó a Miami para estar con su madre, a quien le detectaron cáncer de mama. Ahora, el famoso fue captado por primera vez junto a la señora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos meses, Danilo Carrera había revelado que se iría a vivir a Miami para estar al lado de su madre, Elsa Huerta, a quien le detectaron cáncer de mama. Esta decisión le costó al actor perder su exclusividad con Televisa; así como muchas críticas por dejar México, pero como mencionó en diversas ocasiones "mi madre está primero". Así, tras terminar su participación estelar en la telenovela El amor invencible, el famoso viajó a Estados Unidos para esta con su familia. Ahora, el también escritor fue captado, por primera vez por People en Español, junto a la señora por las calles de dicha ciudad de Florida. Así, se le ve caminando con la señora tomada de su brazo; él carga en la mano izquierda la bolsa de Huerta. Ambos se ven muy sonrientes y van platicando. Danilo Carrera Credit: Cortesía para People en Español Tras caminar por un momento, ingresaron al restaurante Pisco y Nazca Ceviche Gastrobar, donde el menú es comida peruana. El protagonista del melodrama Quererlo todo en todo momento estaba procurando a su familiar y portarse como todo un caballero. Danilo Carrera y su mamá Credit: Cortesía para People en Español SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A lo largo de esta convivencia, ambos estaban visiblemente contentos de estar juntos y no dejaban de conversar de manera animada. Danilo Carrera y su mamá Credit: Cortesía para People en Español Cabe destacar que la decisión de mudarse a Miami para estar al lado de su madre le ha costado la exclusividad al histrión; de hecho, reveló que le habían ofrecido cuatro proyectos que rechazó para poder estar al cuidado de quien le diera la vida. Danilo Carrera y su mamá Credit: Cortesía para People en Español Elsa Huerta está recibiendo el tratamiento correspondiente para combatir esta enfermedad, cuyo estado de salud ahora es estable. Por su parte, Danilo Carrera ha declarado que "por ahora soy un desempleado más", pero está abierto a cualquier oportunidad profesional que pueda surgir en dicha ciudad estadounidense; solo el tiempo dirá cuándo podemos verlo de regreso en la pantalla.

