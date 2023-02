Las primeras fotos de Marc Anthony y Nadia Ferreira tras contraer matrimonio: ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Marc Anthony y su nueva esposa Nadia Ferreira vistos un día después de la boda Credit: Photo © 2023 Mega/The Grosby Group ¡Mira las fotos de los recién casados! Empezar galería Marc Anthony después de la boda Marc Anthony y su nueva esposa Nadia Ferreira vistos un día después de la boda Credit: Photo © 2023 Mega/The Grosby Group Luego de tirar la casa por la ventana en su boda en Miami, el salsero Marc Anthony y su nueva esposa Nadia Ferreira fueron captados por el lente del paparazzi saliendo de un hotel en Miami Beach. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Nadia luce radiante marc anthony nadia ferreira esposa despues de la boda miami Credit: Photo © 2023 Mega/The Grosby Group La esposa de Marc Anthony de 23 años lucía muy chic y femenina ataviada con un blazer rosado y gafas de sol. 2 de 6 Ver Todo Ben Affleck de muy buen humor Ben Affleck saluda súper sonriente al novio de Jennifer Garner Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group El esposo de Jennifer López en Los Ángeles con una sonrisa de oreja a oreja platicando con el novio de su ex Jennifer Garner, John Miller. 3 de 6 Ver Todo Anuncio J Balvin en Londres J Balvin muy animado sale de una fiesta con amigos en el restaurante latino Inca en Londres Credit: Photo © 2023 Backgrid UK/The Grosby Group El intérprete de "Mi gente" muy animado con sus amigos luego de disfrutar de una cena en Londres. 4 de 6 Ver Todo Rumer Willies embarazada Rumer Willis embarazada espera con su perra Dolores que las busque un amigo en LA Credit: Photo © 2023 Instar Images/The Grosby Group La hija de los actores Bruce Willis y Demi Moore está a días de convertirse en madre primeriza. La actriz presumió de su avanzado embarazo en Los Ángeles mientras daba un paseo junto a su perro. 5 de 6 Ver Todo Suri Cruise de paseo Suri Cruise se ve idéntica a su madre, Katie Holmes, mientras pasea por NYC Credit: Photo © 2023 The Image Direct/The Grosby Group La hija de los actores Tom Cruise y Katie Holmes fue vista dando un paseo en el Parque Central de Nueva York. A sus 16 años, la adolescente luce idéntica a su mami. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

