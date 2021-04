La primera foto de JLo tras su ruptura con Arod ¡Míralos! Por Nohelia Castro Skip gallery slides ellipsis Más Applications Ver Todo Empezar galería primera foto jennifer lopez tras ruptura con alex rodriguez Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group El lente del paparazzi captó a Jennifer López por primera vez desde que se diera a conocer la noticia de su ruptura con Álex Rodríguez, Kourtney Kardashian revoluciona Instagram con sexy foto junto a su novio, Justin Bieber tiene rastas y le llueven las críticas y más fotos de famosos. Empezar galería De vuelta al estudio primera foto jennifer lopez tras ruptura con alex rodriguez Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group El lente del paparazzi captó a la cantante y actriz Jennifer López por primera vez desde que se diera a conocer la noticia de su ruptura con Álex Rodríguez. La Diva del Bronx fue fotografiada en Los Ángeles llegando a un estudio de grabación sin su anillo de compromiso. 1 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Nuevo look justin bieber nuevo estilo cabello hair dreadlocksjustin bieber nuevo estilo cabello hair dreadlocks Credit: justin bieber instagram El cantante canadiense Justin Bieber se hizo rastas y le llovieron las críticas por 'apropiación cultural'. 2 de 8 Applications Ver Todo Enamorados kourtney kardashian foto travis desierto trasero Credit: kourtney kardashian instagram Tal parece que la relación entre Kourtney Kardashian y Travis Barker va viento en popa. Para muestra, la fotografía que publicó la estrella de telerrealidad en sus redes sociales y que ha dejado a más de uno con la boca abierta. "Simplemente como el cielo", escribió Kardashian en el post, que ya lleva casi cinco millones de likes y miles de comentarios. 3 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Nuevo look Selena Gomez cabello rubio platinado Credit: Photo © 2021 x17/The Grosby Group La cantante Selena Gómez luciendo su nueva cabellera rubio platinada a su llegada a un restaurante en Los Ángeles. 4 de 8 Applications Ver Todo De compras Katie Holmes hija Suri Cruise shopping en new york Credit: Photo © 2021 The Image Direct/The Grosby Group La actriz Katie Holmes de compras en Nueva York con su hija Suri Cruise, fruto de su relación con el artista estadounidense Tom Cruise. 5 de 8 Applications Ver Todo Grandes talentos danna paola david bisbal nueva cancion Credit: danna paola instagram La cantante Danna Paola posando muy sonriente junto al cantautor David Bisbal. "¡Qué ilusión y placer compartir música en vida con un ser humano tan cálido y maravilloso como tú! Gracias infinitas por invitarme a crear esta canción juntos, y dejarme aprender tanto de ti en tan poco tiempo". 6 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Siembre víbora nunca lombriz ivy queen sexy "Fui el salvavidas de personas que deseaban ahogarme, pero por suerte recordé que soy piscis. Nunca nos enojamos, nos vengamos. Es más, mejoramos y los ponemos a dudar con nuestros próximos pasos. Nos movemos en silencio. Siembre víbora nunca lombriz", Ivy Queen. 7 de 8 Applications Ver Todo Amor incondicional larry hernandez posa con su hijo Credit: larry hernandez instagram Larry Hernández posando muy sonriente junto a su bebé Dalett. "Un hijo es el único ser al que se ama más que a uno mismo". 8 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share options Mail Email iphone Send Text Message

Close Login

Close this dialog window View image La primera foto de JLo tras su ruptura con Arod ¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.