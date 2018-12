Francisca Lachapel y su novio italiano ¡juntos por primera vez en una foto!

Enamorada y rumbo al altar. Ese sería el estado que mejor describiría actualmente a Francisca Lachapel. La copresentadora de Despierta América (Univision) no cabe en sí de felicidad desde que esta semana su novio, el empresario italiano Francesco, le entregara el anillo de compromiso durante el viaje que la pareja realizó recientemente a los Emiratos Árabes Unidos.

“¡Dios mío! Qué maravilloso has sido conmigo. ¡Gracias Dios! Siempre has sabido sorprenderme y llenar mi vida de amor de la forma más generosa. Mi corazón está lleno de agradecimiento. Gracias por traer a mi vida al hombre más bueno, generoso, que siente tanto amor por ti, que me cuida como nadie, me apoya en todo y al que amo con todo mi corazón”, expresó Lachapel días atrás en las redes sociales junto a una imagen en la que se puede ver cómo recibe el anillo.

A pesar de estar tan afianzada la relación, Francisca no ha querido aún hacer pública la identidad de su pareja por miedo a que la exposición mediática termine pasándoles factura; sin embargo, hoy en día con las redes sociales resulta muy difícil guardar un ‘secreto’ tan importante como es y la información tarde o temprano acaba saliendo a la luz. Y eso precisamente es lo que le ha sucedido a Lachapel.

La presentadora guardaba con mucho recelo su historia de amor con el empresario italiano más allá de los pocos detalles que ha ido compartiendo en su programa y entrevistas que ha concedido, pero este miércoles se filtró en las redes la primera foto de la bella parejita.

Instagram

La romántica instantánea fue tomada hace apenas unos días en Dubai, justo después de que Francisca se comprometiera con su novio ya que la presentadora luce el prominente anillo que le entregó su enamorado y refleja a la perfección el amor y la química que existe entre ambos.

La imagen habla por sí sola.

¡No hay duda de que hacen una hermosa pareja!