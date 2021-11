Primera actriz sufre aparatosa caída María Victoria tuvo un importante accidente ¿qué le sucedió y cómo se encuentra? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, María Victoria, quien ya prepara su bioserie, sufrió una fuerte caída en la casa donde habita en la Ciudad de México. La preocupación sobre su salud estuvo presente a nivel público y privado. Ahora, la primera actriz reaparece en público y da a conocer cómo va su estado de salud tras este accidente. "Estoy bien, gracias a Dios. No, no [no pasó a mayores]. Ni Dios quiera [más] caídas", mencionó al programa mexicano de televisión Sale el sol (Imagen TV) La también cantante, quien asistió a las grabaciones de las tradicionales Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de la capital azteca; incluso, para demostrar su buena condición física, rechazó ser trasladada en silla de ruedas para evitar que hiciera mayores esfuerzos tras aquel accidente. Aseguró que para este evento no hay nada que le impida su asistencia. "Quiero caminar; lo que pasa es que estuve ensayando porque no me sé todavía la canción", mencionó. "A cómo dé lugar vengo a verla [a la Virgen de Guadalupe]", advirtió. "Ya son 60 años [yendo a cantarme a la Morenita del Tepeyac". María Victoria Credit: Agencia México SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien, María Victoria ha dado a conocer que hay avances en la serie sobre su vida, no quiso revelar mayores detalles al respecto. De hecho, prefirió no abordar el tema de la actriz que la va a interpretar, aunque se ha rumorado que será Aracely Arámbula, quien ha declarado que estaría feliz de encarnar en la pantalla chica a su gran amiga. "Está en veremos ahorita. Todavía no sabemos si ella [Aracely Arámbula] o Salma Hayek, todavía no sabemos", concluyó.

