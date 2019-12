Primer golpe para Beatriz de York: Su papá ausente en la fiesta de compromiso La princesa Beatriz de York celebró anoche su fiesta de compromiso junto a Sarah Ferguson y otros rostros muy conocidos, pero su querido papá, el príncipe Andrés, fue finalmente el gran ausente de la noche. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de mucho debatir, finalmente sí se celebró ayer la fiesta de compromiso de la princesa Beatriz de York con Edo Mapelli Mozzi en el Chiltren Firehouse, un lujoso hotel de Londres, pero se cumplió la predicción y el gran ausente de la noche fue su papá, el príncipe Andrés. Image zoom Si el duque de York finalmente no acudió para no quitarle protagonismo a su hija en su feliz día por la grave polémica en la que se encuentra envuelto a causa del caso Epstein, la que no faltó a la cita fue su pelirroja mamá, Sarah Ferguson, para apoyar a su hija en un día tan importante para ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Otras celebridades presenten fueron James Middleton y su prometida Alizee Thevenet, Pippa Middleton y su esposo James Matthews, James Blunt… Además de toda la flor y nata de Londres. Image zoom Pero si bien Beatriz entendió que su padre prefiriera quedarse en un segundo plano, a lo que no piensa renunciar es que a su padre le acompañe al altar el día de su enlace, aseguró Entertainment Tonight. Image zoom Una fuente de confianza les aseguró que “su familia le quiere, aunque están muy enojados” y lo que más les preocupa es cómo se siente la princesa Beatriz de cara a su boda. “Pobre Beatriz, ella se merece la boda que quisiera tener”, aunque está claro que será muy diferente de la que disfrutó su hermana Eugenia. Image zoom Sarah Ferguson siempre apoyó a su exmarido y padre de sus hijas. En una entrevista reciente volvió a recalcar que “¡Andrés es el mejor hombre que conozco! Todo esto es un sinsentido.” Advertisement

