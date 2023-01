La prima de Shakira "despidió" el año con Gerard Piqué La actriz y reina de belleza Valerie Domínguez, prima de Shakira, sorprendió al despedir el 2022 con un muñeco de Gerard Piqué, vestido del uniforme del FC Barcelona. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un video de la prima de Shakira despidiendo el 2022 con un muñeco de Gerard Piqué, vestido del uniforme del FC Barcelona, ha dado mucho de qué hablar. La actriz, modelo y reina de belleza colombiana Valerie Domínguez celebró el fin de año en familia con un 'muñeco de año viejo' vestido como el ex de la cantante colombiana. El muñeco tenía una foto de la cara de Piqué y su uniforme deportivo. La tradición de este muñeco es dejar atrás todo lo malo del año viejo. ¿Fue la manera de Valerie de mostrar su apoyo a Shakira tras su dolorosa separación del padre de sus hijos? Lo cierto es que el video de la fiesta ha causado gran revuelo en las redes sociales. "Feliz año para todos", escribió la presentadora en su Instagram junto al video de la fiesta. "Por acá recibimos el año con toda la actitud. ¡Y que empiece el 2023!" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Con Shakira nadie se mete", comentó una seguidora de Domínguez. "¿Y lo quemaron?", preguntó otra. Valerie Dominguez y Gerard Pique Valerie Dominguez y Gerard Pique | Credit: Paul Archuleta/FilmMagic; Silvestre Szpylma/Quality Sport Images/Getty Images Shakira recién compartió una profunda reflexión de fin de año. "Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de un cirujano", escribió Shakira en su cuenta de Instagram. "Aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando". La intérprete de 'Monotonía' añadió: "Ante el menosprecio, seguirse valorando, porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente".

