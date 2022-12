El presidente de México le hace una sorprendente petición a Bad Bunny El puertorriqueño se presentó por primera vez en el Estadio Azteca de Ciudad de México, un concierto al que una multitud de fans no pudieron asistir por problemas con los boletos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ante el reclamo de miles de fanáticos mexicanos que se quedaron fuera del concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca el pasado fin de semana, el presidente de México, AndrésManuel López Obrador, hizo un serio llamado al puertorriqueño para solventar la controversia. El mandatario le pidió al reggaetonero en su tradicional conferencia mañanera que regresara al país para complacer a sus seguidores. "Le pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado porque trabaja mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo, ojalá y venga", expresó ante la prensa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero la petición llega con una sorprendente y poco convincente condición: que lo haga de manera gratuita. "No le podemos pagar. Tendría que ser una colaboración de él", dijo. Eso sí, el mandatario prometió cubrir los gastos de producción, aunque no tan espectacular como la que presentó en el estadio. "Nosotros nos encargamos del escenario, de las luces. Claro no tan espectaculares, porque estuve viendo cómo salió en el Azteca, volando de una palmera, pues eso sí no se puede acá, pero una [tirolesa], esa sí se la podemos poner", prometió, ante la risa de los presentes. Bad Bunny concierto en México Bad Bunny | Credit: Mezcalent La atrevida petición del presidente se da luego de que miles de fanáticos con boletos aparentemente válidos se quedaron fuera del concierto. La compañía vendedora de las entradas, Ticketmaster, aclaró que no fue un problema de sobrecupo ni sobreventa, sino que los boletos aparentemente fueron clonados y falsificados. "El viernes, se presentó en los accesos al recinto una cantidad sin precedentes de boletos falsos, comprados fuera de nuestros canales oficiales. Esta situación, además de confusión en el personal de control de accesos, genero intermitencia temporal en el sistema de boletos legítimos", explicó la agencia a través de un comunicado. "Resulta importante subrayar que no existió sobrecupo alguno, ni sobreventa de boletos". Ante el incidente, López Obrador aseguró que instruyó a las agencias correspondientes a atender el reclamo de los fanáticos afectados para que reciban un reembolso y la remuneración correspondiente. "Le he dado instrucciones al procurador del consumidor que actúe para que les devuelvan sus recursos, el dinero que utilizaron para comparar sus boletos y también el excedente al que tienen derecho", aseguró durante la conferencia. Bad Bunny tickets concierto México Bad Bunny tickets | Credit: Mezcalent AMLO espera que el cantante acceda a su petición y se apiade, como él, de los miles de seguidores que se quedaron sin presenciar su espectáculo. "Es una gente solidaria, el Bad Bunny. Tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible. [Quiero] decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando, porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos. La verdad que, sí me produjo sentimientos", reveló. "Sería muy bueno [que viniera] y que entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo".

